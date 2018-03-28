中方是否提出愿主持朝美领导人会晤？ 外交部回应

原标题：2018年3月28日外交部发言人陆慷主持例行记者会

应韩国政府邀请，习近平主席特别代表、中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将于3月29日至30日访问韩国。

问：应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩于3月25日至28日对中国进行非正式访问，习近平总书记同金正恩委员长举行了会谈。中方认为此访对中朝关系有何重要意义？对解决朝鲜半岛核问题和地区形势有何影响？

答：应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩于3月25日至28日对我国进行了非正式访问。习近平总书记同金正恩委员长就中朝关系和共同关心的问题进行了深入会谈。

金正恩委员长首次访华和中朝最高领导人此次会谈体现了中朝双方对两党两国关系的高度重视。中朝传统友谊是双方共同的宝贵财富。习近平总书记在会谈中强调，维护好、巩固好、发展好中朝关系，始终是中国党和政府坚定不移的方针。我们愿同朝鲜同志一道，继续发挥高层交往的引领作用，深化战略沟通，扩大交流合作，积极促进和平发展，夯实两国友好的民意基础，推动中朝关系长期健康稳定发展，造福两国和两国人民，为地区和平稳定发展作出新的贡献。

此访期间，双方领导人也就国际和朝鲜半岛形势深入交换意见。习近平总书记积极评价了今年以来朝方为半岛形势积极变化作出的重要努力，重申了中方有关原则立场，指出中方将继续发挥建设性作用。下一步，我们愿继续同包括朝方在内的有关各方一道努力，结合中方“双轨并进”思路及各方有益建议，共同为半岛的无核化及和平稳定、共同为本地区及世界的长治久安而努力。

问：金正恩委员长访华并同习近平总书记举行会谈，中朝关系恢复平稳，这是否意味着中方会放松执行联合国安理会决议？

答：中方一直高度重视发展中朝友好合作关系。我们也多次重申过，中方一贯坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商妥善解决半岛问题，我们也一直本着这一原则在半岛问题上发挥着积极的建设性作用。作为联合国安理会常任理事国，中方履行自身国际义务的意愿是毋庸置疑的。

问：朝中社对金正恩委员长访华的相关报道中提到，习近平总书记已经接受金正恩委员长邀请他访朝，表示在适当时候会访朝，但我们并未在中方发布的消息稿中看到。你能否证实？中方消息稿未提到这一消息的原因是什么？

答：中朝之间有高层互访的传统。高层交往在中朝关系发展中历来发挥着最重要的引领和推动作用。在会谈中，习近平总书记明确指出，愿在新形势下同金正恩委员长通过互访、互派特使、互致信函等多种形式保持经常联系。我们愿同朝方牢牢把握世界发展大势和中朝关系大局，加强高层交往，深化战略沟通，扩大交流合作，造福两国人民和各国人民。你说没有在中方的消息稿中看到，我只能说你没有好好看消息稿。

问：习近平总书记是什么时候邀请的金正恩委员长访华？金正恩什么时候接受的邀请？中方认为此访达成了什么目标？

答：关于此访发生的时机和原因，建议你仔细阅读中朝双方已经发布的消息稿，已经说得非常清楚了。

至于通过此访和中朝最高领导人此次会谈达成了什么目标，刚才我已经作了比较详细的阐述。关于中朝两国传统友好和两国关系方面，双方都已经确认推动中朝关系在新的历史时期迈上新的台阶。同时，我也介绍了，中朝两党两国最高领导人就当前国际和半岛形势深入交换了意见，也达成了很多共识。建议你仔细阅读消息稿。

问：第一，据了解，国务委员兼外交部长王毅原定访俄计划被取消。你能否证实并告知原因？什么时候将访俄？第二，美国白宫宣布中方已经向美国通报了金正恩委员长访华的相关情况，中方是否也通报了俄方？

答：关于第一个问题，我要纠正一下，王毅国务委员兼外交部长对俄罗斯的访问不是取消了，而是推迟了。

我们此前发布过消息，中俄双方此前商定，习近平主席特使、国务委员兼外交部长王毅将于3月27日至28日对俄罗斯进行工作访问。大家知道，3月25日，俄罗斯克麦罗沃市购物中心发生严重火灾，造成重大人员伤亡和财产损失。大家通过报道也已经看到了，中国领导人第一时间向俄罗斯领导人发去了慰问电。鉴于俄方领导人日程因此出现重大调整，中俄双方商定将王毅国务委员兼外长访俄推迟举行。

关于第二个问题，中方肯定会向有关各方及时通报金正恩委员长此次访华的情况。

问：关于习近平主席特别代表杨洁篪访问韩国，他是否也会向韩方通报金正恩委员长访华的相关情况？

答：杨洁篪特别代表访韩期间将会见文在寅总统，也将同韩国国家安保室长郑义溶举行会谈，会见韩国外长康京和。

此次访问主要是就推进中韩关系和妥善处理半岛问题同韩方深入交换意见。我不知道你有没有注意到，韩方也已经发布了有关消息。

问：据报道，中朝最高领导人会谈时，金正恩委员长表示希望恢复六方会谈。中方能否证实？

答：刚才我已经介绍了，在中朝最高领导人的此次会谈中，双方就半岛形势深入交换了意见，也达成了很多共识。六方会谈是推动半岛问题解决的重要平台，推动其尽早恢复是有关各方应该共同努力的方向。我们希望有关各方本着“9·19共同声明”确立的原则和精神，同步对等解决彼此合理关切，为政治解决半岛问题、实现半岛长治久安共同努力。

问：今年2月，总部设在海牙的国际刑事法院就菲律宾总统杜特尔特领导的打击毒品犯罪行动中是否有违反人权行为展开“初步调查”，菲律宾对此表示不满。日前，菲律宾政府正式向联合国秘书长通报，菲政府申请退出国际刑事法院。中方对此有何评论？

答：我们此前说过，杜特尔特总统就职以来，坚定打击毒品犯罪、改善社会治安，为菲律宾经济发展、人民生活安宁创造了良好环境，在菲律宾国内得到了充分认可和广泛支持。国际社会也应当多理解、多支持这样的努力，而不是横加指责、处处为难。

中方一贯主张国际刑事法院应当尊重国家主权，审慎行事，避免政治化。同时，我们也认为主权国家有权对法律包装的政治操作说“不”。

问：据报道，3月27日，阿富汗问题塔什干高级别会议举行。中方对此有何评论？

答：阿富汗问题塔什干高级别会议已经成功举行。3月27日，中国外交部副部长李保东率中国代表团出席了这一重要会议。与会各方讨论了阿富汗和解进程、共同应对恐怖主义威胁、促进地区经济合作与互联互通等议题，并达成广泛共识。会议通过了《塔什干宣言》。

李保东副外长在会上阐述了中方在阿富汗问题上的政策主张，介绍中方为支持阿富汗和平重建、推进阿富汗和解进程所做努力，希望地区国家及国际社会继续加大对阿富汗和平重建帮扶力度，帮助阿富汗不断推进民族和解进程，有效应对恐怖主义、毒品走私等威胁，支持阿富汗积极融入地区合作，共同为促进阿富汗及本地区持久和平和普遍繁荣作出不懈努力。

问：据越南媒体报道，中国的一个电影在越南被禁播了，因为该电影中的一些内容与南海相关。你是否了解相关情况？

答：中国在南海问题上的立场是一贯、明确的。我没有必要再重复了。你所提到的这部影片是文艺作品，情节虚构，希望有关方面不要自己对号入座、过分解读。

问：据报道，日本自民党近日召开党大会出台修宪讨论草案，在宪法第九条下增加有关自卫队的内容，自民党还在2018年活动方针中列入修宪目标，安倍表示，将把自卫队明确写入宪法，推进实现修宪目标。日本国内对自民党推进修宪有很多不同看法。中方对此有何评论？

答：由于历史原因，日本修改和平宪法问题一直受到二战受害国的高度关注。我们希望日方深刻汲取历史教训，认真倾听日本国内外爱好和平的民意呼声，真心真意继续坚持走和平发展道路，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

问：有报道称，中方代表团本周将在罗马与梵蒂冈官员进行会谈。你能否证实？

答：我没有可以向你提供的情况。我愿再次强调，中方对改善中梵关系始终抱有诚意，也在一直为此作着不懈努力。我们愿同梵方相向而行，推动双方建设性对话和关系改善进程取得进展。

问：据报道，本周一、周二中印两国官员在杭州举行跨境河流专家级机制会议。你能否提供更多信息？中方是否已经同意今年将向印度提供雅鲁藏布江和苏特莱杰河水文数据？据印度政府消息，中方去年没有提供这些数据。

答：我们此前在这里回答过印度记者关于中印水文报汛合作的问题，介绍过有关实际情况，相信你们也都了解。正如你所说，中印跨境河流专家级机制第十一次会议于26日至29日在中国杭州举行。双方回顾了专家级机制以往会议及双方在水文报讯和应急事件处置方面的合作情况，同意继续按照有关共识开展跨境河流合作。中方愿继续本着人道主义精神以及对发展中印关系的良好意愿，通过既有渠道与印方开展水文报汛等合作。

问：金正恩委员长访华期间，中方是否提出愿主持朝美领导人会晤？如果提出了，朝方是如何回应的？

答：自今年初以来，大家也注意到了，半岛形势朝着正确解决的方向迈出了重要步伐。我们在这里多次说过，对一切有助于促进相关各方之间对话和解、有利于进一步增进半岛缓和势头的努力，不论是什么形式和安排，中方都愿给予支持。

问：关于中方发布的金正恩委员长访华消息稿，你能否提供更多细节？

答：你觉得中方发布的消息稿还不够详细吗？电视新闻报道了约14分钟，有约3400字。

问：你刚才说中方会继续与印方开展水文报汛等合作，所以我能否理解为从今年开始，中方会与印方分享有关水文汛息？

答：我刚才讲得非常清楚，中方已经表示会本着人道主义精神以及对发展中印关系的良好意愿，继续同印度方面通过既有渠道开展水文报汛等合作。

问：第一，据官方报道，金正恩委员长的非正式访问是从25日到28日，今天就是28日，访问是否已经结束了？金正恩委员长是否已经回到朝鲜？我觉得这是不太清楚的。第二，有一些报道把此访称为“秘密访问”，你是否同意这样的说法？

答：关于第一个问题，我已经说得非常清楚了，金正恩委员长对中国的非正式访问是从3月25日至28日，我相信这已经非常清楚了。

关于第二个问题，如果是“秘密访问”，我们不会发消息。

问：习近平总书记回访朝鲜是否有时间表？是否会在朝美领导人会晤之前？

答：刚才我介绍过，中朝双方发布的消息稿也已经讲得很明确了。第一，中朝两党两国领导人的高层往来，一直是中朝之间的一个很好的传统；第二，在双方最高领导人此次会谈中，习近平总书记和金正恩委员长都表达了要通过互访、互派特使、互致信函等多种形式保持经常联系，特别是双方都同意高层交往的引领作用对进一步发展中朝两党两国关系至关重要。

责任编辑：桂强