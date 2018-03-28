北京拟任5名区委书记3名区长 他们都是谁？

原标题：重磅！北京拟任5名区委书记、3名区长

3月27日，北京市委组织部发布9则任前公示，拟任5名区委书记、3名区长、两名市级单位正职。

知道君（xjb-jingshier）发现，其中，市委组织部两位副部长将走上正职岗位，分别是常务副部长贾沫微拟任区委书记、副部长张革提拔担任市级单位正职。

朝阳区区长王灏、顺义区区长高朋、通州区区长张力兵等3人均拟任区委书记。

朝阳顺义通州3区长拟任书记

根据任前公示，朝阳区区长王灏、顺义区区长高朋、北京市委组织部常务副部长贾沫微、市委政法委常务副书记于长辉、通州区区长张力兵等5人均拟任区委书记。

目前，北京市朝阳区、门头沟区、顺义区等3个区的区委书记空缺，石景山区、昌平区的区委书记为兼任。

今年1月，时任朝阳区委书记吴桂英跨省就任湖南省副省长，跻身副部级。公开资料显示，吴桂英及其3名前任朝阳区委书记均是由朝阳区区长职位升任。3月2日，门头沟区委书记张贵林正式卸任，就任市国资委党委书记、主任。3月1日，顺义区委书记王刚调任市经信委主任。

今年1月，石景山区委书记牛青山当选北京市政协副主席，昌平区委书记侯君舒当选北京市人大常委会副主任，二人目前仍兼任区委书记。

北京市在任13名区委书记以60后为主，密云区委书记夏林茂是唯一的“70后”，生于1970年5月。此次拟任5名区委书记也是以60后为主，高朋是唯一的“70后”，生于1972年7月，刷新了北京市区委书记的年龄下限，也将令北京“70后”区委书记增至两人。

3名区长人选两名“70后”

根据任前公示，北京市委办公厅副主任孙军民（女）、昌平区委副书记王合生、通州区委副书记赵磊均拟为区长人选。

目前，东城、丰台两个区区长空缺。其中，东城区原区长李先忠在3月初被任命为市交通委主任，丰台区原区长冀岩3月初就任市工商局党组书记、局长。

而在这一批任前公示中，朝阳区区长王灏、顺义区区长高朋、通州区区长张力兵等3人均拟任区委书记。这意味着，北京市将有5个区区长空缺。上述3名区长人选就任后，仍将有两个区的区长悬而未决。

三名拟定区长人选中，孙军民、赵磊均为“70后”，其中孙军民生于1970年9月，赵磊生于1972年11月。王合生生于1969年11月，也是一名“准70后”。

如果拟为区长人选的孙军民、王合生、赵磊与拟任区委书记的王灏、高朋、张力兵同步就任，则14名区长中将有4名“70后”，两名女性。

此外，任前公示显示，市委组织部副部长张革拟提拔担任市级单位正职；市委宣传部副部长韩昱拟提拔担任市级单位正职。

附：十人简历

简 历

王 灏

现任十二届市委委员，中共北京市朝阳区委副书记、区政府区长

拟任区委书记

男，50岁（1967年6月生），汉族，辽宁海城人，1987年11月入党，1990年7月参加工作，阜新矿业学院采矿工程专业大学毕业，在职研究生（北京大学政治经济学专业），经济学博士，教授、高级经济师、工程师。

曾任北京市煤炭总公司三厂副厂长、总公司副经理，北京市境外融投资管理中心副主任，北京市国有资产经营有限责任公司党组成员、董事、副总经理，北京地铁集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理，北京市基础设施投资有限公司副总经理、党委副书记、董事、总经理，市国资委党委委员、副主任（正局级），北京首都创业集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2016年1月任现职。

孙军民

现任中共北京市委办公厅副主任孙军民

拟为区人民政府区长人选

女，47岁（1970年9月生），汉族，北京人，1992年4月入党，1992年7月参加工作，中国政法大学经济法专业大学毕业，在职研究生（中国人民大学法律硕士专业），法律硕士。

曾任北京市人大常委会法工委法规一处副处长，法制办公室法规一处副处长、处长，市人大常委会教育科技文化卫生体育办公室副主任，丰台区委常委、办公室主任、统战部部长、宣传部部长。2015年12月任现职。

高 朋

现任十二届市委委员，中共北京市顺义区委副书记、区政府区长，北京天竺综合保税区管理委员会主任（兼）

拟任区委书记

男，45岁（1972年7月生），汉族，辽宁凤城人，1996年6月入党，1996年8月参加工作，东北财经大学投资经济专业大学毕业，在职研究生（西南财经大学金融学专业），经济学博士，高级经济师。

曾任北京地铁集团有限责任公司融资规划部副部长，北京市基础设施投资有限公司融资建设部经理、总经理助理、党委委员、副总经理，丰台区副区长，北京南站地区管委会主任（兼），丰台区委常委、副区长，市发展改革委副主任。2016年1月任现职。

贾沫微

现任十二届市委委员，市十五届人大常委会委员，中共北京市委组织部常务副部长

拟任区委书记

男，52岁（1965年7月生），汉族，河北阳原人，1986年10月入党，1987年7月参加工作，中国政法大学法律专业大学毕业，公共管理硕士，高级政工师。

曾任北京市海淀区海淀街道办事处副主任，北安河乡党委副书记、农工商公司总经理、乡长、党委书记，海淀乡党委（万柳地区党工委）书记，海淀区委常委、宣传部部长、政法委书记、区政府副区长，市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部指挥（正局级），西藏拉萨市委副书记（援藏），北京市委政法委副书记（正局级）。2016年4月任现职。

王合生

现任中共北京市昌平区委副书记

拟为区人民政府区长人选

男，48岁（1969年11月生），汉族，山东汶上人，1988年6月入党，1993年7月参加工作，中国科学院南京地理与湖泊研究所经济地理专业研究生毕业，理学博士，副教授。

曾任北京经济技术开发区研究室副主任，发展研究与政策法规处副处长，发展研究与法制办公室副主任、主任，经济发展局局长，发展和改革局局长，市委经济技术开发区工委委员、管委会副主任，大兴区委常委。2018年1月任现职。

于长辉

现任十二届市委委员，十三届市政协常委，中共北京市委副秘书长，市委政法委常务副书记

拟任区委书记

男，55岁（1962年11月生），汉族，辽宁东港人，1991年12月入党，1985年7月参加工作，吉林工业大学内燃机专业大学毕业，工商管理硕士，工程师。

曾任北京市丰台区计委副主任，区科委党组书记、主任，区发展计划委党组书记、主任，区政府区长助理、办公室主任，黑龙江省森林工业总局副局长（挂职），丰台区政府副区长，丰台区委常委、组织部部长、统战部部长，丰台区委副书记、政法委书记，北京西站地区管委会党组书记、主任，市政府副秘书长、市信访办党组书记、主任。2017年3月任现职。

张力兵

现任十二届市委委员，中共北京市通州区委副书记、区政府区长

拟任区委书记

男，54岁（1963年8月生），汉族，北京人，1993年9月入党，1985年8月参加工作，北京建筑工程学院工业与民用建筑专业大学毕业，高级工程师。

曾任北京市建委工程处副处长，大兴县副县长，大兴区副区长，石景山区委常委、副区长，市对口支援地震灾区指挥部前线分指挥部临时党委副书记、常务副指挥，市支援合作办副主任（副局级）、主任（正局级）。2016年12月任现职。

赵 磊

现任中共北京市通州区委副书记

拟为区人民政府区长人选

男，45岁（1972年11月生），汉族，河南长垣人，1994年6月入党，1995年7月参加工作，中央财政金融学院国民经济管理专业大学毕业，在职研究生（中央财经大学跨国公司管理专业），经济学博士，研究员。

曾任北京市丰台区计划经济委副主任、发展计划委副主任、发展改革委副主任，市发展改革委经济贸易处处长、国民经济综合处处长，市发展改革委委员（副局级）、副主任，市委改革办专职副主任。2017年9月任现职。

张 革

现任十三届市政协常委，中共北京市委组织部副部长

拟提拔担任市级单位正职

男，50岁（1967年4月生），汉族，河北深州人，1990年6月入党，1990年7月参加工作，北京师范学院思想政治教育专业大学毕业，市委党校研究生（北京市委党校应用社会学专业），研究员。

曾任北京工业大学学生工作部副部长、武装军训部副部长、学生处副处长，北京工业大学学生工作部部长、学生处处长、武装军训部部长，北京工业大学人事处处长、党委副书记，朝阳区委常委、组织部部长。2015年4月任现职。

韩 昱

现任中共北京市委宣传部副部长

拟提拔担任市级单位正职

男，55岁（1963年1月生），汉族，山东冠县人，1987年6月入党，1988年1月参加工作，北京师范大学中共党史专业研究生毕业，法学博士，主任编辑、高级政工师。

曾任中共北京市委前线杂志社理论部副主任，市委组织部研究室助理调研员、干部调配处副处长、调研员、党员教育管理处处长、组织一处处长、组织处处长，市委组织部部务委员（副局级），市党建研究所所长（兼），市广播电影电视局党组成员、副局长，市新闻出版广电局党组成员、副局长。2016年6月任现职。

责任编辑：张岩