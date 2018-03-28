两高通过关于“玩具枪”的定刑量刑

原标题：“两高”明确以压缩气体为动力的枪支、气枪铅弹刑事案件的定罪量刑标准

新华社北京3月28日电（记者罗沙）最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于涉以压缩气体为动力的枪支、气枪铅弹刑事案件定罪量刑问题的批复》。该批复于2018年1月25日由最高人民法院审判委员会第1732次会议、2018年3月2日由最高人民检察院第十二届检察委员会第74次会议审议通过，自2018年3月30日起施行。

批复规定，对于非法制造、买卖、运输、邮寄、储存、持有、私藏、走私以压缩气体为动力且枪口比动能较低的枪支的行为，在决定是否追究刑事责任以及如何裁量刑罚时，不仅应当考虑涉案枪支的数量，而且应当充分考虑涉案枪支的外观、材质、发射物、购买场所和渠道、价格、用途、致伤力大小、是否易于通过改制提升致伤力，以及行为人的主观认知、动机目的、一贯表现、违法所得、是否规避调查等情节，综合评估社会危害性，坚持主客观相统一，确保罪责刑相适应。

批复同时规定，对于非法制造、买卖、运输、邮寄、储存、持有、私藏、走私气枪铅弹的行为，在决定是否追究刑事责任以及如何裁量刑罚时，应当综合考虑气枪铅弹的数量、用途以及行为人的动机目的、一贯表现、违法所得、是否规避调查等情节，综合评估社会危害性，确保罪责刑相适应。

最高人民法院研究室刑事处相关负责人表示，严格管控枪支，依法严惩涉枪犯罪，是中国特色社会主义法治建设和社会治理的重要成功经验，必须毫不动摇地坚持。但近年来涉枪案件呈现出多样性、复杂性的特点，特别是以压缩气体为动力的枪支的枪口比动能范围很宽，致伤力存在较大差异。这就要求对涉以压缩气体为动力且枪口比动能较低的枪支案件，在决定是否追究刑事责任以及如何裁量刑罚时不能唯枪支数量论，以防止具体案件的处理悖离一般公众的认知，违背罪责刑相适应原则。此外，在司法实践中，涉气枪铅弹案件同样存在类似问题。

该负责人说，要坚持严控枪支与妥善处理案件并重，坚持实事求是原则，考虑到不同类型枪支、弹药的致伤力存在重大差异，对涉及以压缩气体为动力且枪口比动能较低的枪支、气枪铅弹案件应当实行差别化的定罪量刑标准；要在综合考虑涉案枪支的枪口比动能、数量、用途以及行为人动机目的、一贯表现等情节的基础上，准确评估社会危害性，实现罪责刑相适应；要根据在案证据准确认定行为人的主观明知，坚持主客观相统一，以确保相关案件处理实现法律效果与社会效果的有机统一，确保人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

该负责人同时表示，批复仅对涉以压缩气体为动力且枪口比动能较低的枪支案件的定罪量刑标准作出调整，对于以火药为动力的枪支以及以压缩气体为动力但枪口比动能较高的枪支的案件，仍然要适用以往司法解释的规定依法严惩，以确保司法标准和裁判尺度的连贯性、一致性。（完）

责任编辑：张建利