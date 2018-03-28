原标题：杨志纯任江苏省文化厅党组书记、提名为厅长人选

杨志纯

3月26日上午，江苏省文化厅召开全厅干部会议。省委常委、宣传部部长、统战部部长王燕文出席会议并讲话。省委组织部部务委员唐群宣读省委决定：杨志纯同志任省文化厅党组书记、提名为省文化厅厅长人选，徐耀新同志不再担任省文化厅厅长、党组书记职务。徐耀新主持会议，杨志纯、徐耀新先后作表态发言。

王燕文在讲话中指出，近年来，省文化厅坚持新发展理念，大力提高文化事业和文化产业发展水平，文化引领力凝聚力和文化软实力进一步增强，为推动江苏文化高质量发展走在前列作出了积极贡献。这些成绩的取得，是省文化厅认真贯彻省委省政府各项决策部署的结果，是全厅同志共同努力的结果，也是与徐耀新厅长和领导班子其他成员的不懈努力、辛勤工作分不开的。

王燕文说，徐耀新同志政治立场坚定，理论功底深厚，思维层次较高，领导经验比较丰富，熟悉文化艺术生产，有较强的统筹驾驭能力。任省文化厅厅长以来，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义文艺思想，突出抓重点、攻关键、补短板，扎实推进文化改革发展，以精品创作为龙头，通过实施舞台艺术精品工程，扶持精品创作和人才培养，形成出人出戏、精品迭出的喜人局面。徐耀新同志在省文化厅主要负责人岗位上，开拓进取，尽心竭力，扎实工作，为江苏文化改革发展做出了积极贡献，付出了大量心血和汗水，省委省政府是充分肯定的。由于年龄原因和工作需要，徐耀新同志不再担任省文化厅厅长、党组书记职务，专任省政协教育文化委员会主任。

王燕文说，杨志纯同志是我们宣传文化系统的老同志，思想政治素质好，党性观念强，熟悉宣传文化工作，思路清晰，有较强的组织领导和综合协调能力。勤于学习思考，文字功底扎实，政策理论水平较高。勤奋敬业，事业心责任感较强，工作标准高要求严，抓落实力度比较大，性格直爽，团结关心同志，自我要求比较严格。省委认为杨志纯同志任省文化厅党组书记，提名为厅长人选是合适的。希望杨志纯同志和厅领导班子成员一道，团结带领大家，创造性地开展工作，不断推动我省文化建设工作迈上新台阶。希望全厅同志自觉把思想统一到省委的决定上，积极支持杨志纯同志的工作，共同维护团结和谐的良好局面。

王燕文对下一步省文化厅工作提出三点要求：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握文化改革发展的正确方向。特别是要深入学习贯彻习近平总书记关于文化建设的重要思想，全面落实意识形态工作责任制，弘扬主旋律，彰显正能量，更好地履行以文化人、成风化俗的重要使命。二是全面落实文化改革发展各项任务，着力推动文化建设高质量。要着眼于满足人民美好生活新期待，加强文化工作的系统谋划，提高综合效率，提升层次水平，努力走在全国前列。要始终坚持以人民为中心的创作导向，推出更多讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的文艺精品。要完善公共文化服务体系，努力为人民群众提供更加丰富优质的精神文化产品和服务。要提升文化产业发展质效，进一步健全“两个效益相统一”的体制机制，不断推进文化领域供给侧结构性改革。要推动文化与金融、旅游等相关产业融合发展，推进文化业态创新。要传承发展优秀传统文化，加快推进优秀传统文化传承体系建设。要突出抓好大运河文化带建设，不断提高文化遗产保护利用管理水平。要加快江苏文化走出去，坚持政府主导、市场运作、社会参与，将江苏的精彩传向世界，把世界的精彩引进江苏。三是深入推进全面从严治党，建设更加坚强有力的班子队伍。要切实担负起全面从严治党主体责任，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持以政治建设为引领，全面加强党建各项工作。希望省文化厅在新的领导班子带领下，不忘初心、牢记使命，开拓进取、扎实工作，不断推动江苏文化建设高质量，为建设“强富美高”新江苏、谱写新时代江苏改革发展新篇章作出新的更大贡献。

杨志纯表示，完全拥护、坚决服从省委决定，一定倍加珍惜机遇，勤勉履职，担当作为，倾注全部热情和心力干好工作，不辜负省委的信任和厚爱，不辜负同志们的关切和期望。他说，省委安排我到省文化厅工作，这是省委给我提供的一个新的重要平台，也意味着沉甸甸的责任已扛在肩上。我将认真贯彻落实党的文化工作方针政策，提升站位、把好方向，务实创新、埋头苦干，坚持工作连续性和创新性相统一，坚持依法行政，在历届厅领导班子打下的良好基础上，依靠省委省政府的坚强领导，依靠文化和旅游部、省委宣传部的有力指导，依靠全厅上下的智慧和力量，在新的起点上推动江苏文化繁荣兴盛。一是紧跟中央和省委部署要求，进一步提高政治站位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色主义思想和党的十九大精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，注重从更高政治站位谋划和推进工作，把中央关于推动文化繁荣兴盛的要求在江苏具体化，把省委关于推动文化建设高质量的部署不折不扣贯彻好，把意识形态工作责任制全面落实好。二是对标十九大提出的目标任务，着力推动江苏文化建设高质量。聚焦聚力中央和省委的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，顺应人民群众对美好生活新期待，创造性地开展工作。强化问题导向，针对文化建设中不平衡不充分的问题，结合大调研活动，深入调研谋划，创新思路举措和方式方法，攻克难点、打通堵点，用新思路探索解决新问题。强化系统思维，统筹推进各项工作，在巩固优势中彰显特色、做响品牌，在对标找差中补齐短板、提升水平，推动江苏文化高质量发展走在前列。三是弘扬求真务实作风，以钉钉子精神抓好落实。坚持崇尚实干，做到谋划实、推进实、效果实，确保中央和省委的部署要求落到实处。四是履行全面从严治党责任，用实际行动抓好班子带好队伍。坚决落实全面从严治党要求，以政治建设为引领全面推进党的建设，当好党风廉政建设第一责任人，带头讲政治、守纪律、重协作、尽责任，务实低调干事，廉洁干净做事，公道公正处事，努力把风清气正、干事创业的政治生态营造得更好。

徐耀新表示，完全拥护省委的决定，真诚欢迎杨志纯同志接任省文化厅党组书记、厅长。他说，回顾与大家近六年合作共事的岁月，往事历历在目，千言万语凝成三句话：一道感恩感谢。感恩省委六年前决定我到省文化厅主要负责人岗位任职。正是紧紧依靠了省委省政府的正确领导，紧紧依靠了文化部和省各有关部门的大力支持，紧紧依靠了厅领导班子的团结合作和全省文化系统的努力工作，省文化厅各项工作在过去良好的基础上取得了新的进步。原创话剧《枫树林》、淮剧《小镇》连续摘得两届文华大奖，设立了全国首个省级艺术基金，率先出台了《江苏省公共文化服务促进条例》，建成了1万余家基层综合性文化服务中心，牵头中国大运河申遗成功，新增全国重点文保单位106处，新增国家级非遗名录38项，新增国家历史文化名城4座，文化产业已成为支柱产业，文化市场管理规范有序，综合执法改革走在全国前列，成功打造了“精彩江苏”对外文化交流品牌，全国第二家部省合作共建、由省文化厅具体负责的海牙中国文化中心成功运行，厅系统干部队伍建设取得长足进步。二觉寸心有愧。我将记住每一位同志的关心和支持，记住每一位同志的优点和长处，在新的工作岗位上，与健康同行、与快乐为伍、与宽容相伴。三表祝愿祝福。衷心祝愿省文化厅各项事业在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，展现新作为，焕发新气象。衷心祝福省文化厅的每一位同志工作顺利、身体健康、家庭幸福。愿大家与改革同行，与精彩相伴，与幸福为伍。

省文化厅领导马宁、吴晓林、裴旭、龚良、方标军、刘爱华、徐循华，南京图书馆馆长徐小跃、党委书记韩显红，省国画院院长周京新，以及厅机关全体同志，厅直单位党政主要负责同志参加会议。

来源：江苏省文化厅官网

责任编辑：初晓慧