原新华社香港分社副社长李储文去世

原标题：原新华社香港分社副社长、上海市人民政府原顾问李储文同志逝世
原新华社香港分社副社长、上海市人民政府原顾问李储文同志因病医治无效，于2018年3月22日18时55分在上海华东医院逝世，享年100周岁。
根据李储文同志生前意愿，后事一切从简，不举行告别仪式。
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