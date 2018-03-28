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原新华社香港分社副社长李储文去世

原新华社香港分社副社长李储文去世
2018年03月28日 11:00 解放日报
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　　原标题：原新华社香港分社副社长、上海市人民政府原顾问李储文同志逝世

　　原新华社香港分社副社长、上海市人民政府原顾问李储文同志因病医治无效，于2018年3月22日18时55分在上海华东医院逝世，享年100周岁。

　　根据李储文同志生前意愿，后事一切从简，不举行告别仪式。

责任编辑：初晓慧

分社逝世社长
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