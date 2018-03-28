金正恩对中国科技发展表钦佩 中科院展览上看了啥

原标题：金正恩在中科院展览上看了什么？

3月25日至28日，应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩对中国进行非正式访问。访问期间，金正恩参观了“率先行动 砥砺奋进——十八大以来中国科学院创新成果展”。他对中国在科技发展和创新方面取得的成就表示钦佩，并在参观结束后题词留念。

中国科学院创新成果展，展出了中科院近年来最重大的成果和突破。照片中，金正恩面对的展项是“中国‘天眼’探苍穹”，这一展项展示的是500米口径球面射电望远镜（FAST），被誉为中国“天眼”。金正恩背后的展项是中国主导的首个“第三极环境”国际计划。

中国“天眼”探苍穹展项

500米口径球面射电望远镜（FAST）是目前国际上口径最大的单天线望远镜，其综合性能和灵敏度比现有同类望远镜高数倍，将在未来20年左右保持世界一流地位。FAST不仅可以实现大天区、高精度的天文观测，也可以通过巡视宇宙中性氢，对宇宙各层次结构的起源和演化进行探索，为世界天文学的新发现提供机遇。

展项照片（来源中科院网站）

FAST已于2016年9月竣工，其主体结构——反射面占地约25万平方米，面积相当于30个足球场大小，直径500米，超过现役同类型的美国阿雷西博望远镜，成为世界最大的球面射电望远镜。其总计使用4450块三角面板，总重量超过2000吨，堪称我国新的科技奇迹。

实景照片（来源中科院网站）

实景照片（来源中科院网站）

中国主导的首个“第三极环境”国际计划展项

展项照片（来源中科院网站）

以青藏高原为核心的“第三极”正处于两千年以来最温暖的时期，近五十年来的变暖幅度超过全球同期平均升温的2倍；青藏高原隆升导致西风和季风两大环流的相互作用，表现出北部西风、南部季风、中部过渡三种模态。相关研究成果被习近平总书记确定为青藏高原生态环境保护的重要科学依据。据此提出的“泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设”大科学计划，为绿色“一带一路”国家战略提供科学支撑，服务我国环境外交战略。

“第三季”环境、 “泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设”计划助力“一带一路”国家战略（来源中科院网站）

中科院创新成果展“展”了什么？

中国科学院是伴随着新中国成立而诞生的我国自然科学最高学术机构，建院以来，它为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。

从“两弹一星”到载人航天，从成功研制我国第一台计算机到曙光超算、龙芯芯片，从世界首例人工合成牛胰岛素到首次证明诱导多能干细胞，从铁基超导刷新纪录到量子通信，从北京正负电子对撞机到建成一系列大科学装置……

在实施创新驱动发展战略、建设创新型国家的新时期，中国科学院启动实施了“率先行动”计划，目前已经取得了一系列不错的成果。

率先行动、砥砺奋进——十八大以来中国科学院创新成果展，展出了中科院近年来最重大的成果和突破，兼顾国际化战略、人才、党建和创新文化等方面的进展和成果。

展览以“三个面向”和“四个率先”为主线，集中展示、系统反映了五年来特别是习近平总书记2013年7月17日视察中国科学院以来，全院实施“率先行动”计划、加快改革创新发展取得的主要新进展和新成就。

展览采取“以中科院技术展示中科院成果”的方式，通过大量自主研发的新技术、新装备、新材料、新方法，生动展示了中国科学院众多科研院所和广大科学家的创新实践与创新成就，也从一个方面体现了我国建设创新型国家的标志性成果，反映了我国科技创新事业由大转强、由跟踪迈向引领的巨大历史性进步。

最后，想看看这么高大上的“展览”到底长什么样么？这个展览就位于北京海淀区的中科院文献情报中心，实际上是对所有人开放的呦~

来源：“中国科普博览”公众号（ID：kepubolan）

责任编辑：初晓慧