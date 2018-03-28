原标题：半岛问题关键节点，金正恩缘何访华

3月25日至28日，应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩对我国进行非正式访问。访问期间，习近平同金正恩举行会谈。这是习近平和夫人彭丽媛在人民大会堂同金正恩和夫人李雪主合影。 新华社 图

应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩于3月25日至28日对我国进行非正式访问。在会谈中，双方领导人就国际和朝鲜半岛形势深入交换意见。

在半岛问题上，中方坚持实现半岛无核化目标、维护半岛和平稳定、通过对话协商解决问题。我们呼吁各方支持半岛北南双方改善关系，共同为劝和促谈作出切实努力。中国贡献，引人关注：

两个关键词：“双轨并行”和“双暂停”

2008年对话谈判中断之后，半岛形势逐渐失控。中方根据半岛形势的发展，提出“双轨并行”思路以及“双暂停”倡议。

“双轨并行”旨在按照同步对等原则，并行推进实现半岛无核化和建立半岛和平机制两条轨道，最终予以一并解决。

“双暂停”倡议则是通过朝鲜暂停核导活动，美韩暂停大规模军演，推动双方回到谈判桌前，启动“双轨并行”的第一步。

两个基本方向：无核化是目标 对话谈判是道路

2017年4月，外交部长王毅在纽约出席朝鲜半岛核问题安理会部长级公开会时表示，对于半岛核问题，中方的立场十分明确，不管形势如何变化，都应始终坚持两个基本方向：第一是坚持无核化的既定目标，第二是坚持对话谈判的解决道路。

关键节点 都有中国贡献

——六方会谈：

朝核问题始于20世纪90年代初，在2002年10月开始凸显。为和平解决朝核问题，中国政府积极斡旋，在2003年8月促成了由中国、朝鲜、美国、韩国、俄罗斯和日本参加的朝核问题六方会谈，在北京举行。

——“9·19共同声明”：

自2003年到2007年对话谈判期间，各方相继达成三份共同文件，特别是2005年的“9·19共同声明”，制定了朝鲜全面弃核以及实现半岛和平的路线图，至今仍具有重大积极意义，也被历次安理会涉朝决议所重申和肯定。

2005年9月19日，第四轮六方会谈经过艰苦谈判，通过了首份共同声明“9·19共同声明”：朝方承诺放弃一切核武器及现有核计划；美方确认无意以核武器或常规武器攻击或入侵朝鲜。

——半岛问题停滞期，中方坚守立场：

自第六轮六方会谈于2008年12月结束后，半岛无核化进程陷入停顿。2009年4月，朝鲜宣布退出六方会谈。

半岛问题怎么办？困难和波折面前，中国始终坚定立场。中方坚持通过对话协商解决问题，支持半岛南北双方改善相互关系、推进和解合作，坚持美国应该同朝鲜开展对话，协商解决各自关切。

尤其当去年朝鲜半岛陷入“放狠话”和“秀肌肉”的恶性循环，当朝美之间横眉怒怼、喊打声四起之时，中国坚持倡导“双暂停”和“双轨并行”，为打破僵局指出了合理路径。

——半岛新机遇，得益于中方坚持：

今年以来，朝鲜半岛局势出现了缓和对话的新气象。继平昌冬奥会打开“窗口”之后，半岛南北首脑会晤和朝美对话次第宣布。包括美韩在内的各方都深知，半岛局势出现当前的积极势头，得益于中国的坚持。

当白宫表态同意朝美对话后，特朗普总统致电中国领导人，韩国总统特使前来北京，就其访朝访美的情况同中方进行了深入沟通。

在半岛问题上，中国做了大量工作，提供了中国方案，凝聚了各方合力。平昌冬奥之后的南北和朝美互动表明，只要“双暂停”和“双轨并行”得到落实，半岛局势就会迎来转机。

展望未来，尽管隧道的尽头已经显露曙光，半岛问题的解决不可能一帆风顺。但不管前路如何，解决半岛问题离不开中国智慧，离不开中国定力。中方将一如既往为解决朝鲜半岛核问题发挥独特作用，推动各方谈起来、谈下去，期待能谈出一个和平、稳定、无核的朝鲜半岛。

盘点：新世纪以来 朝鲜最高领导人多次访华

2011年8月，朝鲜劳动党总书记、国防委员会委员长金正日在结束对俄罗斯的访问后途经并顺访中国东北地区。

2011年5月20日至26日，朝鲜劳动党总书记、国防委员会委员长金正日对中国进行非正式访问，并在北京、黑龙江、吉林、江苏参观考察。

2010年8月26日至30日，朝鲜劳动党总书记、国防委员会委员长金正日对中国进行非正式访问，并在吉林省、黑龙江省参观考察。

2010年5月3日至7日，朝鲜劳动党总书记、国防委员会委员长金正日对中国进行非正式访问。

2006年1月10日至18日，朝鲜劳动党总书记、国防委员会委员长金正日对中国进行了非正式访问，并在湖北、广东、北京等省市参观考察。

2004年4月19日至21日，朝鲜劳动党总书记、国防委员会委员长金正日对中国进行了非正式访问。

2001年1月15日至20日，朝鲜劳动党总书记、国防委员会委员长金正日对中国进行了非正式访问。

2000年5月29日至31日，朝鲜劳动党总书记、国防委员会委员长金正日对中国进行了非正式访问。

责任编辑：初晓慧