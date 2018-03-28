孙喆当选哈尔滨市长(图/简历)

原标题：孙喆当选哈尔滨市人民政府市长

“新晚报”微信公号3月28日消息，28日14时，市十五届人大三次会议在哈尔滨国际会议中心举行闭幕会。大会投票选举孙喆为哈尔滨市人民政府市长，金银墙为哈尔滨市中级人民法院院长。大会执行主席向当选人员颁发当选证书，并举行宪法宣誓仪式。

孙喆同志简历

孙喆，男，汉族，1963年10月生，山东龙口人，1985年8月参加工作，1984年3月加入中国共产党，哈尔滨建筑工程学院城市建设系给水排水专业大学毕业，工学博士学位，教授。

1981.09—1985.08 哈尔滨建筑工程学院城市建设系给水排水专业学习

1985.08—1996.02 哈尔滨建筑工程学院市政环境工程系教师，环境工程教研室党支部书记、室主任（其间：1988.09—1991.01哈尔滨建筑工程学院市政环境工程系环境工程专业在职学习，获工学硕士学位）

1996.02—1999.07 哈尔滨建筑大学市政环境工程学院党总支副书记、副院长（其间：1996.02—1999.01哈尔滨建筑大学市政环境工程学院市政工程专业在职学习，获工学博士学位）

1999.07—2000.02 佳木斯市政府市长助理

2000.02—2000.10 佳木斯市政府党组成员、市长助理

2000.10—2007.01 佳木斯市政府副市长、党组成员（其间：2002.12—2005.06哈尔滨工业大学与佳木斯市企业集团博士后流动站作研究工作）

2007.01—2010.04中共佳木斯市委常委，市政府副市长、党组副书记

2010.04—2010.05中共佳木斯市委副书记，市政府党组书记、市长候选人

2010.05—2013.12中共佳木斯市委副书记，市政府市长、党组书记

2013.12—2014.01中共齐齐哈尔市委副书记，市政府党组书记、市长候选人

2014.01—2014.02中共齐齐哈尔市委副书记，市政府党组书记、副市长、代理市长

2014.02—2015.04中共齐齐哈尔市委副书记，市政府市长、党组书记

2015.04—2015.06中共双鸭山市委书记，市人大常委会主任候选人

2015.06—2017.12 中共双鸭山市委书记，市人大常委会主任 （其间：2016.04—2017.07兼任市委党校校长、市行政干部学院院长）

2017.12—2018.01 中共双鸭山市委书记

（2015.04兼任双鸭山军分区党委第一书记）

2018.01—2018.03 中共哈尔滨市委副书记 ，市政府党组书记、副市长、代理市长

2018.03— 中共哈尔滨市委副书记，市政府市长、党组书记

第十一届、十二届省委委员

金银墙同志简历

金银墙，男，朝鲜族，1965年1月生，黑龙江佳木斯人，1987年7月参加工作，1986年6月加入中国共产党，吉林大学法律系法律专业大学毕业，法学硕士学位。

1983.09—1987.07 吉林大学法律系法律专业学习

1987.07—1987.10 黑龙江省人民检察院干部处待分配

1987.10—1989.05 黑龙江省人民检察院书记员（其间：1987.10—1989.05挂职任佳木斯市人民检察院书记员）

1989.05—1991.03 黑龙江省人民检察院经济检察处书记员

1991.03—1993.03 黑龙江省人民检察院反贪局综合处副科级助检员

1993.03—1995.09 黑龙江省人民检察院反贪局综合处正科级助检员

1995.09—1995.12 黑龙江省人民检察院反贪局综合处副处级检察员

1995.12—1998.11 黑龙江省人民检察院民事行政检察处副处级检察员（其间：1996.07—1998.01吉林大学法学院刑法学专业在职学习，获法学硕士学位）

1998.11—2001.03 黑龙江省人民检察院民事行政检察处副处长

2001.03—2004.11 黑龙江省人民检察院政治部干部处处长

2004.11—2009.02 黑龙江省人民检察院反贪污贿赂局副局长

2009.02—2011.01 黑龙江省人民检察院副厅级检察员

2011.01—2011.03 牡丹江市人民检察院检察长候选人

2011.03—2016.04 牡丹江市人民检察院检察长

2016.04—2017.12 中共齐齐哈尔市委常委、纪委书记

2017.12—2018.02 中共齐齐哈尔市委常委、纪委书记、监察委主任

2018.02—2018.03 哈尔滨市中级人民法院院长候选人

2018.03— 哈尔滨市中级人民法院院长、党组书记，市委政法委副书记

第十二届省纪委委员

来源：“新晚报”微信公号

责任编辑：张义凌