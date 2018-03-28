原标题：社科院预计上半年GDP增长6.9%左右

封面新闻记者 柳青

今年《政府工作报告》提出，2018年发展主要预期目标是“国内生产总值增长6.5%左右“。中国社会科学院财经战略研究院预计，今年上半年GDP增长将在6.9%左右，完成全年增长目标不成问题。

由中国社科院财经战略研究院与新华社《经济参考报》共同举办的“NAES宏观经济形势季度分析会（2018年1季度）” 日前在北京举行。

财经战略研究院课题组报告认为，2017年经济增长受供给侧改革、房地产投资、基建投资、净出口改善等因素推动，这些因素在2018年一季度继续保持动能，推动工业生产加快，固定资产投资、房地产投资、民间投资增速略有提高，基建投资增速仍高于16%。

财经院综合经济战略研究部副主任汪红驹研究员表示，在供给侧改革的持续作用下，经济转向高质量发展迹象初显。产能利用率提高，新产业新产品引领作用增强，服务业持续增长，新动能和消费相关行业位于较高景气区间，固定资产投资结构继续优化，商品房待售面积继续减少，房地产开发投资保持增长，消费市场新业态新消费迅速发展，居民消费价格温和上涨，工业品价格涨幅收窄，工业企业财务状况好转，财政收入状况好转，金融运行平稳，金融风险得到控制，人民币汇率稳定，外汇储备平稳增长，就业总量保持稳定。

“初步预计2018年1季度GDP增长6.9%，消费物价指数上涨2.1%。”2018年政府工作报告提出经济增长目标是6.5%左右，更加强调经济高质量发展。课题组认为，带动本轮经济回升的重要因素如房地产投资、出口增长都已经基本进入后半程，预计今年经济增速将出现小幅调整。

课题组提出七点建议：第一，着力推进新时代结构性改革，领跑全球竞争性改革；第二，防范化解重大风险，促进经济向高质量发展平稳转型；第三，坚定有序推动对外开放，建设开放型经济；第四，实施乡村振兴，改善民生生态；第五，继续推动四大战略加大力度推进经济结构升级；第六，积极财政政策聚力增效，更好发挥结构性调整的作用；第七，稳健货币政策保持中性，松紧适度，更好服务于实体经济。

“预计上半年GDP增长6.9%左右”，课题组同时认为“完成全年增长6.5%的目标不成问题。”

责任编辑：张义凌