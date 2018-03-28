新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

圆明园被抢稀有西周青铜器将在英拍卖 文物局回应

圆明园被抢稀有西周青铜器将在英拍卖 文物局回应
2018年03月28日 18:09 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：国家文物局回应西周青铜器“虎鎣”将在英国拍卖：正了解核实

　　28日，一则“西周青铜器‘虎鎣’将在英国拍卖”的消息引起广泛关注。国家文物局官方微博@中国文博 今日对此事回应。微博称，国家文物局正在了解核实有关情况。微博还表示，国家文物局一贯反对并谴责买卖非法流失文物的行为，希望有关机构遵守相关国际公约精神，尊重文物原属国人民的感情，不买卖非法流失的文物，不以此类文物为名进行商业炒作。（记者 宋宇晟）

责任编辑：桂强

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区