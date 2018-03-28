圆明园被抢稀有西周青铜器将在英拍卖 文物局回应

原标题：国家文物局回应西周青铜器“虎鎣”将在英国拍卖：正了解核实
28日，一则“西周青铜器‘虎鎣’将在英国拍卖”的消息引起广泛关注。国家文物局官方微博@中国文博 今日对此事回应。微博称，国家文物局正在了解核实有关情况。微博还表示，国家文物局一贯反对并谴责买卖非法流失文物的行为，希望有关机构遵守相关国际公约精神，尊重文物原属国人民的感情，不买卖非法流失的文物，不以此类文物为名进行商业炒作。（记者 宋宇晟）
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