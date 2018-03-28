中国电影被越南禁播? 中方:有关方面不要对号入座

原标题：中国一部电影涉及南海内容被越南禁播？中方回应

海外网3月28日电 外交部发言人陆慷28日主持例行记者会，就近期热点进行回应。相关内容如下：

问：据越南媒体报道，中国的一个电影在越南被禁播了，因为该电影中的一些内容与南海相关。你是否了解相关情况？

答：中国在南海问题上的立场是一贯、明确的。我没有必要再重复了。你所提到的这部影片是文艺作品，情节虚构，希望有关方面不要自己对号入座、过分解读。

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