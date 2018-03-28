康涛任福建泉州市委书记 郑新聪不再担任(简历)

原标题：康涛任福建泉州市委书记，郑新聪不再担任

3月28日上午，泉州市委召开全市领导干部大会，福建省委常委、组织部长胡昌升到会讲话，副省长郑新聪主持会议，省委组织部常务副部长杨国豪宣布省委关于泉州市委主要领导调整变动的决定。

省委决定：

郑新聪同志不再担任中共泉州市委书记、常委、委员职务；康涛同志任中共泉州市委书记。

康涛履历

康涛，男，汉族，1963年4月出生，江苏镇江人，1984年3月加入中国共产党，1984年8月参加工作，在职研究生学历。

1980年9月至1984年7月南京大学经济系经济管理专业学习；

1984年8月至1989年4月福建省厦门市计划委员会综合处干部（其间：1987年3月至1988年3月在厦门卷烟厂实践锻炼）；

1989年4月至2002年4月任福建省厦门市计划委员会工业处副处长、综合规划处副处长、处长（其间：1997年5月至1998年6月在福建省厦门市集美区挂职任区长助理）；

2002年4月至2005年12月任福建省厦门市发展计划委员会副主任（2000年9月至2003年1月参加福建省委党校党政干部研究生班中共党史与党的建设专业学习）；

2005年12月至2008年5月任福建省厦门市发展和改革委员会副主任；

2008年5月至2008年12月任福建省厦门市发展和改革委员会副主任、代主任、党组副书记；

2008年12月至2011年9月任福建省厦门市发展和改革委员会主任、党组副书记；

2011年9月至2012年1月任福建省厦门市委常委、市发展和改革委员会主任；

2012年1月至2014年12月任福建省厦门市委常委、副市长；

2014年12月至2015年6月任福建省厦门市委常委、常务副市长；

2015年6月至2015年7月任福建省泉州市委副书记、市政府党组书记（2015年7月）；

2015年7月起任福建省泉州市委副书记，市政府市长、党组书记。

来源：微信公众号“福建日报”

责任编辑：张义凌