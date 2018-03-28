两部门：突发意外等临时救助今后可先救助后审批

原标题：突发意外等急难型临时救助今后可“先救助后审批”

新华社北京3月28日电（记者罗争光）记者28日从民政部获悉，民政部、财政部日前已印发《关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》，明确提出要优化规范临时救助审核审批程序，对于交通事故、突发重大疾病等意外情况需要立即采取救助措施的，可开展“先行救助”，急难情况缓解后再履行审批手续。

意见提出，根据困难情形，临时救助对象可分为急难型救助对象和支出型救助对象。急难型救助对象主要包括因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病及遭遇其他特殊困难等原因，导致基本生活暂时出现严重困难、需要立即采取救助措施的家庭和个人。

意见明确，对于急难型临时救助，要注重提高救助时效性，进一步简化审核审批程序，积极开展“先行救助”，乡镇人民政府（街道办事处）、县级人民政府民政部门可根据救助对象急难情形，简化申请人家庭经济状况核对、民主评议和公示等环节，直接予以救助，并在急难情况缓解后，登记救助对象、救助事由、救助金额等信息，补齐经办人员签字、盖章手续。

意见还要求各地立足当地经济社会发展水平，依据分类分档原则制定临时救助标准。对于重大生活困难，临时救助标准可采取一事一议方式，根据具体情形分类分档设定，适当提高救助额度。

据悉，两部门出台此意见，旨在全面推进临时救助制度建立和实施，发挥其在兜住民生底线、开展救急解难等方面的重要作用，解决一些地区仍不同程度存在的救助时效性不强、救助水平偏低、制度效能发挥不充分、工作保障不到位等问题。

责任编辑：桂强