长春开展禁止露天烧烤集中宣传活动 每周整治两次

[长春市开展禁止露天烧烤集中宣传活动，举报电话来啦]#本地资讯# 从即日起至10月末，市联合督导组每周组织开展两次以上全市规模的集中整治，各城区、开发区每天加强巡查排查，随时发现，随时处理，还市民整洁、干净、规范、有序的生活环境。广大市民如发现有露天烧烤行为，可拨打所在辖区的举报电话↓
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