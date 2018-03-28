我国首制极地科学考察破冰船“雪龙2”号正式入坞

本文图均为 中国船舶报微信公众号 图

原标题：我国首制极地科学考察破冰船“雪龙2”号在江南造船正式入坞

3月28日，我国首制极地科学考察破冰船在江南造船（集团）有限责任公司正式入坞建造，计划于2018年8月28日出坞， 2019年上半年交船。

虽然尚未正式官宣，不过业内多称这艘科考破冰船为“雪龙2”号。该船于2016年12月在江南造船开工建造，由芬兰阿克北极技术有限公司负责基本设计，中船集团第七〇八研究所负责详细设计。该科考破冰船为13000吨级，总长122.5米、型宽22.3米、结构吃水8.3米，装载能力约为4500吨，最大航速16.8节，结构强度满足PC3要求，具备双向破冰能力，艏向能在覆盖有0.2米厚积雪的1.5米厚冰层上以2~3节的速度连续破冰；船上可搭载科考人员和船员共90人，续航力为2万海里，船上可生产淡水，自持力在额定人员编制情况下可达60天。

概念图

在“雪龙2”号建造进度汇报会上，江南造船相关负责人表示，将在今后继续狠抓安全、紧抓项目总体进度、严抓项目建造质量并规范经费管理工作，严密组织，精心实施，确保安全、优质、高效、如期完成建造任务，打造先进智能环保的精品船舶。

中国极地研究中心和江南造船相关负责人参加本次极地科学考察破冰船入坞仪式，上海市科委、上海海事局、中国船级社（CCS）、英国劳氏船级社（LR）、中船集团第七〇八研究所、上海双希海事发展有限公司和中国海洋报社等单位一起见证。

来源：中国船舶报微信公众号

责任编辑：张义凌