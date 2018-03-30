天皇110公里外“远眺台湾” 岛内“皇民”高潮了

原标题：天皇110公里外“远眺台湾”，岛内“皇民”就高潮了！

好好站着做人不好吗？

“亢奋”

有些时候，不得不震惊于一些人的底线低到让人惊愕而绝望，因为目之所及，毛都没有，更别说线。

比如，过去两天看到的这些报道——来自台湾。

岛内“三立新闻网”28日截图

“天皇真的眺望台湾了！到日本国境之西，特别向官员确认方位。”单单这样一个标题，一个匍匐脚下、感激涕零的某种生物形象就跃然纸上。

事情脉络是这样的，3月5日，日本宫内厅发布消息称，日本天皇明仁夫妇3月底将访问冲绳，并首次前往日本最西端岛屿与那国岛。日本共同社称，虽然日本未与台湾“建交”，明仁与皇室成员难以访问台湾，但明仁的日本同窗好友认为，台湾可能是明仁很挂念的地方，“但愿他能从与那国岛眺望（台湾）”。

与那国岛距离台湾约110公里，据说一年中会有四五次可以远眺到台湾。日本宫内厅官员否认明仁此行目的为台湾，但表示“当然如果能看上一眼，可能会很高兴。”

然后，台湾一些人就亢奋了。

《自由时报》网站截图。

台湾“中央社”特意制作了这样的图片：

岛内一些人看上去把“天皇远眺”当成一件很大的大事。27日“天皇远眺”前一天，岛内“东森新闻云”还刊发这样的报道，似乎已经按捺不住的激动：

28日，没有出现“奇迹”“祥瑞”，明仁夫妇登上了与那国岛，但当天雾霾弥漫，根本眺望不到台湾。日本媒体称，天皇夫妇朝着海平面凝视了片刻。

远在110公里之外，隔着重重雾霾，甚至台湾方位都不一定十分准确，但这种情况下的“片刻凝视”，岛内有人仍然难掩激动：

台湾“东森新闻云”网站29日截图。

“皇民”

日本的明仁天皇为什么“挂念台湾”？按照日媒的说法是，明仁在战争时期曾与来自台湾的朋友有同桌之谊，也十分感谢台湾在东日本大地震时对日本的援助。共同社称，天皇对于没有“邦交”且无缘拜访的台湾相当关心，前年3月在东京举行的学习院初等科同学聚会上，天皇屡次向台湾同桌问及，“不知台湾的人们如何看待日本”。

岛内“风传媒”网站截图。

岛内“东森新闻”网站上，一名来自淡江大学的网民则这样解释：当初甲午战争战败与大清签署马关条约的是明仁的阿公，以君主立宪的国家来说，土地都是皇帝的，二战后签了旧金山和约也只是日本政府放弃了对台湾的管辖权，没有对天皇的财产做出处理。按照这种逻辑，台湾是明仁的。

“三立新闻网”网站上，网民张长生留言道：他的心情谁能体会，西边的台湾曾是我大日本皇军，流血流汗从清国强抢下的疆土，如今已失去变ROC的地方，现只能遥望，无言啊！！！

《自由时报》网站上，网民公务员员工萧怀湘认为，明仁“遥望昔日殖民地，追忆‘大东亚共荣圈荣光’。”

这些网民的议论，是不是反映明仁的内心想法，难以证实。但日本政要曾有“远眺”的历史。比如2004年，日本时任首相小泉纯一郎就曾坐船出海，穿着日本海上保安厅的白色夹克，在甲板上透过双筒望远镜眺望朦胧浮现的“北方领土”，口中喃喃道，“有雾啊，还想看得清楚些”。

绿媒“三立新闻网”上，有一些这样的网民留言：

也有这样的留言：

台湾最大网络论坛PTT上，“天皇真的眺望台湾啦！！！”引发很多网民留言。

留言中，很多网民留言语带嘲讽：

“健忘”

岛内一名资深媒体人此前接受环环（ID：huanqiu-com）采访时曾说，台湾媒体超过8成是亲绿营的。

当然，也有例外。

对明仁“眺望台湾”，岛内的《中国时报》刊登这样一篇评论文章：眺望台湾的不是天皇，是政治。报道说，台湾媒体对消息的跟进报道，让人感到有些不自然。

这种不自然其实理所应当。

“这个明仁的爸爸是裕仁吗？？那裕仁不就是殖民台湾时期屠杀台湾人数十万人的元凶吗？”《自由时报》网站上，网民Phillip Kuo的问题可能会进一步让那些为“天皇远眺台湾”而兴奋的台湾人尴尬。

“东森新闻云”在报道明仁将“远眺台湾”时用了“日治”这样的词，所谓“日治”其实就是日本对台湾的殖民统治时期。是用“日治”还是“日本殖民时期”，两种说法能反映出台湾人对日本的不同看法。

在亲日派所谓的“日治”时期50年中，日本杀害至少台湾同胞40万人，其中1896年6月的云林大屠杀曾震动世界。对那场屠杀，时担任云林支厅主记的今村平藏是当事人和最初目击者，他手记的《蛮烟瘴雨日记》无疑是最原始的报道：

1896年春，平民逐渐安堵，台湾总督宣布4月1日起结束军政进入民政时期。4月12日，岛田少佐进剿义民简义于云林横路庄，简义逃逸，岛田“收兵，集合于北方旷地，斩杀俘虏”。杀俘事件，使得义民大为愤慨，乃以内山大坪顶（今南投鹿谷）为根据地，袭击各地日人。6月14日，云林守备中村道明中尉率兵20余人进窥大坪顶。今村以兵员短少又不谙地形“惟恐后悔莫及”为由劝阻，中村不从，轻率前往，遇伏，阵亡过半。

日人迁怒于无辜百姓，6月20日至23日集结重兵，在云林东南一带实施大扫荡：”凡兵烟之下，无不尽成肉山血河，既不分良匪，复未办熏莸，几千房屋竟付诸一炬，无数生灵，顷刻间尽成斩首台上之冤魂。”

日本人炫耀屠杀台湾人的人头照片。台湾网站截图

明仁夫妇此次“远眺台湾”之前，访问了冲绳，前往祭祀18万牺牲者亡灵的“国立冲绳战没者墓苑”献花。岛内《风传媒》网站报道称，冲绳本岛在二次大战末期发生冲绳战役，是日本唯一发生陆上战役的地区，死伤惨重，冲绳民众过去曾对皇室不谅解，1975年是冲绳回归日本的第3年，明仁以皇太子身分首度访问冲绳，车队所到之处不仅沿路被丢牛奶瓶，甚至还被激进人士丢掷汽油弹。

为“明仁远眺台湾”而欢呼亢奋的某些台湾人，会不会觉得自己太过健忘了？

好好站着做人不好吗？

责任编辑：霍宇昂