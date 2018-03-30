CNN提问咄咄逼人 中国外交部展现什么叫实力打脸

原标题：面对CNN一个咄咄逼人的问题，中国外交部完全展现了什么叫实力打脸……

[环球时报-环球网报道 记者白云怡]对于中国外交部的几位发言人来说，应对外媒角度刁钻、咄咄逼人的提问几乎是每天都必须做的功课，而迅速应对把中国占理的地方讲清楚，并给予胡搅蛮缠的提问“犀利回击”，也已经成为了发言人们的长项。3月30日的外交部记者会上，一名来自CNN的记者上来就问了这样一个咄咄逼人的问题：“中国近年来在非洲开展了很多基础设施项目，甚至还包括西非国家经济共同体的总部大楼。中国在非洲援建这么多大项目的是什么？是否是为了扩大中国在非洲国家的影响力？对此媒体上有不少批评的声音，您如何回应？”

把中国对非洲发展的支持和地缘政治挂钩，试图渲染中国对非洲的“渗透”和“干涉”，这是西方媒体时不时就要拿出来炒作一番的话题。不过，对于这名CNN记者的发难，陆慷当天的回答可以说是非常有力了，完全展现了什么叫“全方位打脸”。

陆慷先是解释说，西非国家经济共同体建立的目的是为了维护地区和平和一体化，中方支持这个组织完全是为了帮助非洲国家们实现“联合自强”。“西非国家经济共同体是非洲重要次区域组织，为维护地区和平、推动区域经济一体化作出了重要贡献。我们一向支持西共体加强能力建设，支持西共体为西非和非洲的平和发展事业发挥更大作用。事实上，这也是中方一贯支持非洲联合自强和一体化进程、支持非洲和平与发展事业的重要组成部分。”

接下来，再拿出事实“打脸”：西共体的新总部大楼根本就是非洲国家的请求中国帮助援建的。为啥？因为中国的项目在非洲特别受欢迎！陆慷说，“基础设施落后是制约非洲发展进步的主要瓶颈之一。中国援建的基础设施项目受到非洲国家和人民的欢迎。你所提到的西共体新总部大楼，正是中国政府根据西共体的明确要求同意援建的。至于你提到的一些西方媒体的揣测，我只能说那是以己之心度人之腹了。”

最后祭出“大杀器”——非洲国家领导人自己掷地有声的表态。“昨天，正在对中国进行国事访问的纳米比亚总统根哥布说，中国从来没有殖民过非洲、从来没有掠夺过非洲，一直平等对待非洲中小国家。中国历史上支持非洲的正义事业，今天继续帮助非洲的发展。中国才是非洲的真诚伙伴和朋友。非洲人民反对那些无端指责中国的不实之辞。”陆慷说，“大家可以放心，外界的杂音不会动摇中非团结合作的意志，也不会阻挡中非携手前进的步伐。”

在非洲民众自己心中，到底谁才是“殖民过非洲”、“掠夺过非洲”的人，谁才不被非洲视为“真诚的朋友和伙伴”，听完了这番话，想必提这个问题的记者心里也该有数了吧。

责任编辑：霍宇昂