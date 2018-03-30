美驻华大使称中国不应限制从美进口大豆 中方回应

原标题：外交部：中方不想打贸易战 劝美没必要非撞上南墙再回头

今天（30日）外交部发言人陆慷主持外交部例行记者会。

问：据报道，美国驻华大使布兰斯塔德近日接受媒体采访时表示，中国不应当把限制从美国进口大豆作为报复措施。中方对此有何评论？

答：我知道布兰斯塔德大使来自美国重要的农业州。他关心美国农业产业者利益是完全可以理解的。事实上，最近我们也看到，美国国内因担心美国政府单边主义措施导致中美贸易关系恶化的还不仅仅是农产品行业。

至于中方是否应该拿大豆作为反制领域，我想大家必须清楚一点，那就是进行贸易和贸易战的区别在于，贸易是大家商量着来，而贸易战一旦开打，应战的一方只会根据自身利益和需要来决定反制的时间、方式和领域。

我们多次说过，中方不想打贸易战。同时，我们也多次表明过，如果被迫卷入贸易战，中方有底气、有信心维护好自身利益。我们希望美方决策者也认真聆听美国消费者和有关产业界的广泛呼声，仔细权衡单边主义举措对美方的利害得失，没必要非撞上南墙再回头。

责任编辑：张义凌