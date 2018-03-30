张黄元任青海省政府秘书长 王正任省公安厅厅长

原标题：张黄元任青海省政府秘书长，王正升任公安厅厅长

3月30日下午，青海省十三届人大常委会第二次会议表决通过了对省政府秘书长和省政府组成部门主要负责人的任命，并现场颁发任命书，举行宪法宣誓仪式。

青海省人民代表大会常务委员会

决定任命名单

（2018年3月30日青海省第十三届人民代表大会

常务委员会第二次会议通过）

任命：

张黄元同志为青海省人民政府秘书长；

洪涛同志为青海省经济和信息化委员会主任；

解源同志为青海省科学技术厅厅长；

开哇同志为青海省民族宗教事务委员会主任；

王正升同志为青海省公安厅厅长（兼）；

诺卫星同志为青海省民政厅厅长；

刘天海同志为青海省司法厅厅长；

杨颐同志为青海省人力资源和社会保障厅厅长；

杨汝坤同志为青海省国土资源厅厅长；

汤宛峰同志为青海省环境保护厅厅长；

毛占彪同志为青海省交通运输厅厅长；

张世丰同志为青海省水利厅厅长；

王玉虎同志为青海省农牧厅厅长；

党晓勇同志为青海省林业厅厅长；

尚玉龙同志为青海省商务厅厅长；

高玉峰同志为青海省文化和新闻出版厅厅长；

王定邦同志为青海省卫生和计划生育委员会主任；

朱清同志为青海省审计厅厅长；

徐浩同志为青海省旅游发展委员会主任；

郭根旺同志为青海省外事办公室主任。

来源：青海新闻网

责任编辑：张义凌