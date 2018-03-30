发改委报告：中国流量费排第53位 处全球中低水平

原标题：发改委报告：中国手机流量费处全球中低水平

3月30日，国家发改委发布《2017年中国居民消费发展报告》（下称报告），这是首次由国家发展改革委组织，11部委共同编写的反映我国居民消费情况的年度报告。

其中，报告指出，我国固定宽带、移动数据资费连续6年快速下降。2017年固定宽带月户均费用同比下降18.2%，移动数据资费同比大幅下降51.8%。

从国际对比看，根据国际电信联盟2016年数据显示，我国固定宽带包月资费在182个国家中排名第89位；移动数据流量资费在全球178个国家排名第53位（由低到高），处于中低水平。固定宽带月户均费用方面，2017年该费用宽带月户均费用（ARPU值）同比下降18.2%，移动数据资费同比下降51.8%。

2017年政府工作报告就明确提出，年内全部取消手机国内长途和漫游费。去年，在工信部的推动下，三大运营商从9月1日起正式取消了电话长途漫游费。

本月初，国务院总理李克强在政府工作报告中提出，加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范围，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少降低30%。

随后，工信部部长苗圩在两会“部长通道”接受媒体采访时表示，今年除了取消流量漫游费之外，还要降低移动流量每G每个月资费的水平，这两项措施加在一起，到年底要比去年下降30%以上。

同时苗圩表示，过去的提速降费政策已取得成效。中国70%以上家庭用户使用速率50兆及以上的宽带；4G用户在2017年底接近10亿。过去三年来，宽带用户的单价降低90%，移动通讯的单价降低83.5%。未来将继续推动家庭、企业宽带资费的下降。

对此，中国移动、中国电信、中国联通先后表示，坚决贯彻落实国家“提速降费”政策要求，将立即行动、全力以赴，确保相关举措全面尽快落地实施。

中国电信董事长兼首席执行官杨杰曾表示，提速降费的确给公司收入利润带来压力，但这一政策可以降低社会成本，真正提升企业竞争力。同时，单价下降也推动了消费及整体流量的增长。

中国移动董事长尚冰曾表示，今年中国移动的流量资费下降将超30%。财报显示，中国移动在2016年和2017年手机上网资费分别下降36%和43%。

责任编辑：张义凌