人民日报海外版：雄安的雄心和定力

眼下的白洋淀，绿柳婆娑，碧波荡漾，水鸟嬉戏，蛙声一片。2017年4月1日，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区的消息发布，犹如平地春雷，响彻大江南北。时至今日，雄安新区设立整整一周年。

2018年，注定是不平凡一年。在历史的日程表上，今年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年，改革开放40周年。而对于设立一周年的雄安新区来说，今年注定是它吸引更多目光、迈出更大步伐的一年。

雄安，有雄心。设立雄安新区是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择。这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。设立雄安新区，对于疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎，具有重大现实意义和深远历史意义。雄安是示范，要成为贯彻落实新发展理念的创新发展示范区。

雄安，有定力。雄安新区要科学规划，不急不躁。新区起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2000平方公里，在华北大地上，这座担当着新时代发展改革使命的未来之城呼之欲出。雄安新区的选址、规划和建设方案，倾注了大量心血，始终把握科学二字，精心顶层设计。有人说，雄安目前的建设动作还不大。这是因为，要“把每一寸土地都规划得清清楚楚再开始建设”，精心推进不留历史遗憾。为千年考虑，雄安有足够历史耐心。

雄安，有风范。习近平总书记强调，规划建设雄安新区要“坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”，并部署7项重点任务，具体勾画出了雄安新区是什么样子的，这决定了雄安新区必将成为国际风范、中国样板。

雄安新区，定位清晣：一是要建设绿色智慧新城，建成国际一流、绿色、现代、智慧城市；二是要打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市；三是要发展高端高新产业，积极吸纳和集聚创新要素资源，培育新动能；四是要提供优质公共服务，建设优质公共设施，创建城市管理新样板；五是要构建快捷高效交通网，打造绿色交通体系；六是要推进体制机制改革，发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，激发市场活力；七是要扩大全方位对外开放，打造扩大开放新高地和对外合作新平台。

雄安，有未来。雄安志在千年，必将领跑世界。雄安新区的选址、规划和建设，将是一部从跟随世界到领跑世界、从过去千年演进到未来千年飞跃的中国城市建设史。公元1153年，金朝建都于燕京，拉开了北京城860多年建都史；公元2017年，雄安新区规划设立，与北京城市副中心共同形成北京新的两翼，由此揭开北京城发展的崭新一页。雄安将集中展现中国设计的内涵与传承，创新发展世界城市建设实践。习近平总书记强调，北京城市副中心和雄安新区的规划建设，要能够经得起千年历史检验，这也是我们这一代中国共产党人留给子孙后代的历史遗产。

美好前景催人奋进。按计划，2年后的2020年，一个新城的雏形将初步显现；4年后的2022年，新城核心区基本建成；12年后的2030年，一座闻名遐迩的城市新星拔地而起。雄安，必将绽放出璀璨夺目的光芒。

（作者为中国人民大学长江经济带研究院院长、中国方案研究院执行院长）

责任编辑：张建利