中国数字经济步入快车道 这些城市适合“宅”(图)

原标题：注意了！这些城市可以宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅……

宅文化与数字经济的发展密不可分。

数字经济对中国的影响，已经渗透到人们生产和生活中的各个角落。

现代都市人，随手点外卖，随时网购，提前预定服务，数字经济的发展让宅成为了一种可能。

那么，在中国哪些城市数字经济发展较快，为你的宅做了充分配套？哪些城市数字经济发展还不尽如人意，依然存在进步空间？

最新的一项研究数据显示，数字经济发展排名前十的城市有上海、深圳、北京、广州、成都、杭州、武汉、宁波、无锡和贵阳。

有没有惊到？北方城市只有北京入围。

不过，不用担心，中国数字经济的发展正步入快车道。

城市数字经济发展

新华三集团数字经济研究院发布的《中国城市数字经济指数白皮书（2018）》（以下简称“2018版白皮书”）根据城市数学经济的发展情况将其比喻为“领导者”、“追赶者”、“新兴者”、“觉醒者”与“观望者”：

图片为2018版白皮书截图

深圳、上海、北京等城市数字经济发展均衡，具有全面领先优势，是当之无愧的“领导者”；

宁波、无锡、贵阳、青岛、重庆等城市在某些重点领域取得了突破或领先优势，具有进入“领导者”序列的潜质，就是“追赶者”；

绵阳、沈阳、常州、昆明、珠海等城市数字经济建设初见成效，将步入快速发展阶段的，被称为“新兴者”；

已意识到数字化转型的重要性，并开始起步，像长春、西宁、开封、包头等城市，则可以被称为“觉醒者”

而已鄂尔多斯、茂名、泰安等城市数字化基础相对薄弱，目前仍处于摸索阶段的，就是“观望者”。

城市总分及排名如下：

图片为2018版白皮书截图

从“领导者”到“观望者”，2018版白皮书指出，当前各城市以硬件为核心的信息基础设施差距已逐步缩小，以数据为基础的差异开始形成。

此外，中国城市数字经济已形成“中心”和“热点”两种新生态的雏形，共出现长三角、珠三角、环渤海3个中心，四川盆地、华中平原、闽东南、关中平原、山东半岛共5个热点，区域协同发展效应显著。

图片为2018版白皮书截图

其中，“中心”区域内，城市数字经济双向协同、互补发展；“热点”区域内，城市单极突破发展，例如四川盆地热点便是以成都作为数字经济高地与突破口。

数字经济发展秘诀

城市想要在数字经济时代取得快速发展有何秘诀？

2018版白皮书研究结论建议城市管理者以数据为核心，重新梳理内外部生产要素，构建城市发展新模式。

除此之外，作为城市数字经济发展的基础，各城市还应构建统一、共享的城市级服务平台，带动更多行业与企业开放数据、利用数据、共享数据，才能真正释放数字经济的新动能价值。

具体操作要领需要三步走进行“解锁”：

首先，城市需要完成两个“转变”，即经验决策向数据决策转变，权力治理向数据治理转变。

数据将成为构建城市领先优势的关键因素，数字化能力将成为城市发展的核心生产力，以数据为核心，进一步梳理城市内外的生产要素，重新构建数字城市发展的新模式。

目前，全国一线城市和部分新一线城市已经开始行动了，开始成立独立的政府数据管理机构，专注于数据的开放和服务内容，通过数据的进一步确权，重新梳理城市各管理部门的定位、职责与权力界限，形成城市数字经济发展的核心驱动力。

其次，我们应该注意到，今天的城市数字经济发展已经不再是一个个独立数字应用系统的堆砌，而应是更为关注城市级全面发展、综合考虑城市生态特色的系统方法论。

因而需要实现统一、共享的城市级数字经济服务平台，借助平台级的数字化能力，打造均衡性数字城市。

基于政府所能掌握和调用的资源及数据规模远远超过其他行业，因此推进政府数据的开放共享能够对全社会形成示范效应，从而带动更多行业、企业开放数据、共享数据、利用数据，打造新的发展动能。

最后，伴随着数字经济新动能向城市管理、服务及产业等方方面面的渗透，将催生出一个综合立体的城市数字经济新生态。

城市自身方面，各个产业主体的全面数字化转型将驱动其向智能化、精细化、服务化方向发展，实现各资源要素利用价值最大化；

区域方面，数字经济的发展可为城市集群的深度融合提供有效支撑，各城市基于自身基础逐步向特色化、功能化的数字经济方向演化，这些分工各异的城市数字经济形态将不断聚合、协同共赢，形成区域数字经济新生态，实现整体区域价值产出最大化，类似“3中心、5热点”的城市集群生态将进一步深化为新的产业特色集群，并通过涟漪效应和共振效应逐步衍生到全国范围，从而加速数字中国的建设。

责任编辑：张建利