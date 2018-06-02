西安摇号买房关系户事件进展：8人因打招呼被免职

原标题：最新！西安摇号买房关系户事件涉嫌破坏计算机信息系统犯罪！8人因打招呼被免职！

备受关注的“南长安街壹号”事件

就在刚刚尘埃落定

西安市长安区调查组发布通报

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关于网传“南长安街壹号项目部分摇号购房者

信息登记表”调查处理情况的通报

5月24日晚，网上传出2018年4月29日“南长安街壹号项目部分摇号购房者信息登记表”后，长安区连夜成立调查组，对4月29日“南长安街壹号”项目摇号售房过程和涉事人员进行全面调查，依规依纪依法严肃处理。现将调查处理情况通报如下：

1。经调查，在4月29日公开摇号销售“南长安街壹号”项目过程中，西安天磊置业有限公司和武汉矩阵科技有限公司相关工作人员涉嫌破坏计算机信息系统犯罪，西安市公安局长安分局已于5月31日立案侦查，并对企业销售经理、摇号系统操作员等7名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。

2。 经调查，西安天磊置业有限公司在4月29日公开摇号销售“南长安街壹号”项目中存在违规操作销售行为。长安区住房保障和房屋管理局责令西安天磊置业有限公司立即进行整改，对其违规销售行为进行惩戒记分，暂停受理其新申请预售许可，限制其未售房源的网签销售，并将其纳入社会信用体系“黑名单”。对116人（涉及公职人员35名）请托违规销售的106套房屋（10人放弃购房资格），重新进行公开摇号销售。前述所涉违规销售的购房者不得参加重新摇号。

3。 经调查，有35名公职人员受购房者请托，给西安天磊置业有限公司“南长安街壹号”项目部相关人员“打招呼”，造成不良影响。8人被免职，5人受到党内严重警告处分，8人受到记大过处分，14人受到记过处分，其中有6人同时被调整管理岗位。

西安市长安区调查组

2018年6月2日

事件回顾

5月24日晚

称西安“南长安街壹号”流出一份内部截图

说大部分房源都已经内定了

涉及隐私，图片已经过处理

此事经爆料后

这张内部关系网截图

在朋友圈疯狂刷屏

引起一片哗然

同时也刺痛了购房者敏感的神经

5月25日上午

长安区委宣传部回应

随后”南长安街壹号“公众号发布声明

微信公众号“南长安街壹号”发布一则声明，称：近日，我公司发现部分微信群、微信账号散布所谓“南长安街壹号”项目部分摇号购房者信息登记表，并肆意诋毁我司声誉和形象，现就有关情况我司声明如下：（以下文字为部分摘要）

1。在南长安街壹号项目房屋销售过程中，严格执行政府的各项政策和规章制度。

2。公开摇号过程有公证并录像，过程公开、公证、公平。。。

3。网络流传的所谓“摇号购房者信息登记表”与事实严重不符，恶意诋毁我司形象，已严重损害我司合法权益，对于相关责任人，我司保留追究其法律责任的权利。

4。今天（5月25日），“南长安街壹号”项目将加推楼盘并公开摇号，将继续邀请公证处现场公证，欢迎监督。

25日当天《都市快报》全媒体记者也对此事展开调查

重磅！西安一楼盘疑似“摇号关系户名单”流出 官方回应！

5月25日晚上

西安市住房保障和房屋管理局

发布通告

西安市房管局

将在全市严打虚假摇号内定房源等行为

开展商品房交易秩序专项整治活动

5月27日上午

长安区调查组发布消息

“南长安街壹号”内定关系房一事最新进展，长安区调查组进行了142人次的调查核实工作。

来源：陕西都市快报

责任编辑：霍宇昂