台州警方摧毁特大套路贷团伙 抓246人8辆大客运回

原标题：台州警方摧毁特大“网络套路贷”团伙，246人8辆大客车运回

近日，浙江台州温岭公安局摧毁特大“4.26网络套路贷”犯罪团伙，抓获246人，用8辆大客车运回。

本文图片均来自无限台州

网贷六十余家公司

欠下20余万债务

2018年4月26日，被害人林某来温岭市公安局报案称其于2018年2月中下旬，通过提供微信朋友圈及手机通讯录方式，向网贷公司借款一千五百元，实际到账一千一百元，借条金额为三千元，归还期限为五天，逾期费每小时500元。

还款期临时，网贷公司向林某推荐其他网贷公司继续网贷，用于偿还前笔借款本息。通过反复借款平账，截至3月16日，被害人林某累计网贷家数达六十余家，本息八万余元，实际已支付2万余元，虚高借条达二十余万元。

软件威胁

逼迫偿还虚高本息及逾期费

3月17日，被害人林某没能按时还款的情况下，网贷公司通过使用“呼死你”软件骚扰被害人通讯录内人员、推送因欠款需招嫖还账并配上PS被害人头像的恐吓信息给被害人，并扬言发布到网上等手段骚扰、恐吓被害人，逼迫其偿还虚高本息及逾期费，致使林某家属被迫又支付三万余元。

发现“窝点”

一次性抓了246人

用8辆大客车运回

2018年4月至5月，经温岭公安局侦查发现，福建省福州市龙腾肆海信息服务有限公司有从事“网络套路贷”重大作案嫌疑。

6月1日，温岭公安局在浙江省公安厅刑侦总队和台州市公安局刑侦支队的协调指挥下，组织400余名警力在福建省福州市开展集中收网行动。

根据前期排摸落地、信息研判，专案组成员经多次商讨，制定了严密的抓捕计划。

在福州警方的大力配合下，温岭公安局在福州万福中心、永嘉天地、山亚国际中心、中青大厦、博士后公馆五地同时行动，抓获了涉嫌诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事的犯罪嫌疑人246人，摧毁了以吴某、饶某为首的特大“4.26网络套路贷”犯罪团伙，目前刑事拘留213人，查扣作案用电脑300余台。

目前，具体案情在进一步侦查中。

网贷有风险，贷时需谨慎，再缺钱也不要轻易去网贷！

来源：无限台州

责任编辑：霍宇昂