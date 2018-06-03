财政部原副部长补选全国人大代表 有啥特殊之处？

原标题：财政部原副部长补选全国人大代表的特殊之处

撰文|周宇

最近不少地方都在召开省级人大常委会。政知道（微信ID：upolitics）在这些例行新闻中注意到，5月31日，史耀斌被补选为贵州的十三届全国人大代表，同时强调最终代表资格还需全国人大发布确认公告。

事实上，这位财政部原副部长早在两个多月前就已到全国人大任职。

今年3月21日，十三届全国人大常委会一次会议上，通过了史耀斌担任全国人大常委会预算工作委员会主任的任命决定。4月4日，官方公布了他去职财政部副部长的消息。

5月9日下午，全国人大常委会预算工委主任史耀斌应约会见世界银行副行长托森伯格一行

在分析史耀斌的补选、任命之前，政知君要先说的是，补选全国人大代表是很常规的一项工作。

从十二届全国人大的情况看，2014年3月前，也就是十二届全国人大二次会议之前，补选了12名全国人大代表；2015年“两会”前，19人被补选为全国人大代表；2016年和2017年，这个数字分别是27和55。

虽然反腐工作致使一批全国人大代表被罢免，特别是2016年辽宁贿选案曝出，45名全国人大代表因拉票贿选被确认当选无效，间接推高了补选代表的数量，但依然可以明确，补选全国人大代表很常规。

什么情况下要进行补选？根据《选举法》，如果代表在任期内出现如下情况，可由本级人大常委会补选个别出缺的上一级人大代表，具体情况分别为：

辞职被接受

被罢免

死亡

地方各级人大代表在任期内迁出或者调离本行政区域

未经批准两次不出席本级人大会议

被人民法院判决剥夺政治权利

丧失中国国籍

丧失行为能力

也就是说，全国人大代表出现以上情况，其所在的省级人大将补选出新的全国人大代表。

接下来看看在实际操作中，补选都是在什么情况下进行的。

以十二届全国人大为例，据政知道（微信ID：upolitics）不完全统计，5年来，共109人辞去或被罢免全国人大代表，其中绝大部分涉嫌贪腐，且不乏省部级官员，这间接推动了领导干部的布局调整。另有26名代表去世、2016年时辽宁有45名全国人大代表因拉票贿选被确认当选无效的情况出现，因此造成大量的空缺需要补选。

所有的补选中，省部级领导干部最引人注意，他们大都是履新后被补选的。有的从中央调任地方担任党政大员，比如2013年补选的陆昊、王学军、郭树清、谢伏瞻、杜家毫等都属于这种情况；其次，干部地方之间调任后补选，这种情况经常伴随级别的“升半格”，比如2014年李希从上海市委副书记调整为辽宁省长后补选为全国人大代表。还有一些地方的市长、市委书记调整后补选为全国人大代表的情况。

本次史耀斌补选为全国人大代表则显示出不同的意味，代表着今年已经60岁的他退出行政岗位，正式在人大“扎根”。

而从3月底至今，以非全国人大代表身份在人大工作算不算特殊？这就要说到他所在的预算工作委员会了。

和全国人大的10个专门委员会不同，预算工作委员会和法制工作委员会、香港基本法委员会、澳门基本法委员会一并属于全国人大常委会的工作机构，主任、副主任没有强调一定要在代表中提名，人员上基本由离开行政岗位的省部级正职官员担任，也有少数副部级。

目前四个工作委员会中，还有香港基本法委员会副主任梁爱诗（女）、澳门基本法委员会副主任曹其真（女）不是全国人大代表。此外，全国人大常委会副秘书长柯良栋目前也不是全国人大代表。

可见在全国人大任高级职务，并非一定要有代表身份。

另外，最近还有一些省级代表也在调整，比如从青海调至河南的省委书记王国生被补选为河南人大代表，今年3月刚从江西调至广西壮族自治区任党委书记的鹿心社被补选为广西壮族自治区人大代表。

他们两人现在都已经是青海、江西的全国人大代表，因为职务发生了变动，按照惯例，明年“两会”期间，二人将分别从青海团和江西团“换团”至河南团和广西团。

资料|中国人大网 新华社 人民网 北京青年报 南方都市报

校对|罗晶

责任编辑：霍宇昂