四川达州通报火灾情况:消防装备合围阻止火势蔓延

原标题：达州市通川区塔沱市场火灾扑救情况通报

来源：四川发布

塔沱市场火灾现场 达州日报网 图

6月1日傍晚，达州市通川区塔石路塔沱市场突发大火，火情一度得到控制。6月2日23时许，高温烟气导致货物再次燃烧，火势呈跳跃式发展。6月3日下午，达州市通川区人民政府新闻办公室再次发布塔沱市场火灾扑救情况通报。

从省公安消防总队获悉，2018年6月1日17时55分许，达州市通川区塔石路塔沱市场负一楼库房发生火情，四川消防部队迅速启动跨区域应急联动作战预案，灭火救援工作正紧张有序开展，抢救被困人员1名，参战官兵无伤亡。

塔沱市场共有地下1层、地上5层，主体为钢混结构。起火建筑为“回”字型结构，中庭上方为钢屋架玻璃钢棚。其中，地下层有4000余平冻库、1万余平带卷帘门的小商品门市，存放有大量衣服、棉絮、电器等货物，地上1至3层为服装、小商品、日用百货和家电商场，4层为库房，5层为KTV歌厅。

火灾最先发生在地下一层冻库，后逐步蔓延，导致部分仓库和门市燃烧。门市货物成垛堆放，在高温状态易导致阴燃。消防官兵佩戴空气呼吸器深入负一层内攻，对门市进行逐一破拆、清理、灭火。在燃烧产生的大量高温、有毒烟气情况下，消防官兵每20分钟须撤出轮换。由于火灾荷载量大和高温烟气导致着火部位反复复燃，给灭火工作带来极大困难。

至6月2日22时许，明火基本扑灭。6月2日23时许，高温烟气导致货物再次燃烧，外墙部分楼板被烧穿，火势呈跳跃式发展，二层、五层出现多处火点，逐步形成立体燃烧态势，1楼楼板因长时间高温炙烤，局部出现坍塌。为避免出现次生灾害，指挥部调整灭火方案，在内部开展地毯式灭火的消防官兵有序撤出，设置水枪阵地实施外攻。

目前，高喷车、举高车、车载水炮等消防装备，已形成合围之势，阻止火势向毗邻建筑蔓延，将其控制在可控区域内。

截至6月3日14时，公安消防部队已先后六批次调集重庆、成都、自贡、泸州等地1057名官兵、219辆消防车等人员和物资投入救援工作，已连续战斗超过40个小时。

责任编辑：霍宇昂