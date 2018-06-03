金一南少将:克林顿一句话讲透中国为什么要造航母

原标题：金一南少将：克林顿一句话讲透了中国为什么要造航母。。。

来源：瞭望智库

最近，很多军迷在网上关注这样一组图片，刚刚完成海试的首艘国产航母与近日实现舰载机夜间起降的辽宁舰历史性同框，同时出现在大连造船厂。

那么，我们离双航母战斗群还有多远？

文 | 金一南 周宇婷

本文转载自微信公众号“ CNR国防时空”（ID：guofangshikong），不代表瞭望智库观点。

中国首艘国产航母与辽宁舰的“历史性同框”

问：最近网上流行一个词，叫“同框”，意思呢就是和合影是一样的，但是我个人感觉，同框比合影更能体现出一种激动、惊喜的心情。

最近双航母同框的消息在朋友圈里都炸开了，可见国人关注度之高，您觉得从国人激动情绪背后反映出了怎样的期待？

金一南：这是国人对国家民族的自豪感，我国现在的工业制造能力，尤其是大型船舶，包括航空母舰的制造能力，在15年前是难以想象的，几乎是不可能的，要是在20年前，很多人想都不敢想。

我们第一艘航母“辽宁号”2005年开始改装，2011年完成改装任务，2013年服役。从改装到最后服役的时间大约是八年，而我们首艘国产航母2013年11月开工，2015年就进入船坞组装，2017年4月份下水，仅用了三年半的时间，这在世界航母制造上是奇迹，速度太快了，让俄罗斯也叹为观止。美国能达到吗？美国也做不到。我们经常讲说国人感到自豪，我们有充分的自豪的理由。

歼-15舰载战斗机在辽宁舰滑跃起飞

问：所以令国人振奋的不仅仅是我们很快就拥有了第二艘航母，这艘国产航母也代表了我国突飞猛进的发展速度。

金一南：是的。我们不要忘记，新中国1949年成立，洋油、洋火、洋钉、洋灰，那个时候，我们什么工业制造都没有，钢铁产量及其薄弱，钢铁产量1949年全国平均每人四两钢材。现在我们全部的钢产量加起来六七亿吨到七八亿吨，如果按照人均，全国每人平均半吨。而航母这种庞然大物没有钢铁工业支持，没有机械制造，精密仪器、航海的支持是完全不可能的，我们在这么短时间内取得这么巨大的成就，充分值得国人骄傲与自豪。

准备放飞歼-15舰载战斗机

而国人的骄傲自豪并不仅仅停留在辽宁号和国产第一艘航母，两艘航母同框，我们骄傲自豪的是什么？

后续建造。后续建造比第一艘国产航母要提升一个量级。

中国海军辽宁舰编队在南海进行训练

问：所以让国人还很激动的是通过第一第二艘航母，我们还看到了未来我国海军大发展的前景。

金一南：对。制造航母的跃进速度非常快的。

我们国家制造航母是一南一北的配置，一个国家拥有两个航母制造基地，两个巨大的船坞，这是非常少有的，俄罗斯也做不到这一点。美国的船坞多，但美国制造航母也是固定的一个场合，像我们南北两个方向，所以，我们才能做到今天这样的成就。

一方面我们为我们的技术感到自豪；另一方面，谦虚谨慎也是必要的。举个例子，2006年我参加中美联合军演，当我们北海舰队113舰和881舰，两条军舰进入美国西海岸最大的军港圣迭戈港，军港面积非常大，有五艘航母，当时，12年前，我一个照相机的框，框了三条航母。现在讲同框，我们为祖国感到非常骄傲，一个照相机的镜框能把我们两艘航母放在里面，但大家注意，我们仅有这两艘，我们仅仅是起步。

问：建造航空母舰不同于常规舰艇，需要大量的人力、物力、财力，可以说是一个国家综合实力的象征。一方面，现在大国都在竞相发展航母，但另一方面批评航母陈旧过时，是烧钱黑洞，是吸引巡航导弹的磁铁等等的言论又不断出现。

您是怎么看待这种航母万能论和航母无用论的？

金一南：这些言论双方都有极端的地方，我们要科学冷静地分析。

航母从二次世界大战出现以后是朝阳兵器，二战时，包括太平洋海战中，日本空袭珍珠港成功，最后却损失惨重，日本造了世界上最大的战列舰，大和号、武藏号，基本没有战斗，全部被美国航空母舰起飞的飞机击沉于海底，英国的威尔斯王子号巨大的战列舰又被日本的舰载机起飞飞机击沉在海底。

到了今天，航空母舰已经不再是万能武器了，航母在未来空间的作用并不像我们想象中的那么大。航母全球游弋，就相当于活动的机场一样，一个机场在海上浮动，能够使我们的空中攻击能力达到世界各地。它的攻击能力、伸展能力、战略投射能力要远得多。

但是要注意，这个前提是航母获得巨大保护的情况下。

首先是水下的保护，各种反潜的装置，水面的保护，各种远程攻击能力，空中的防护。来自太空的，比如说弹道导弹对航母的攻击，弹道导弹对航母直接造成攻击已经成为美国非常头疼的事情。在美国有这样一个舆论，美国人花了那么多钱制造航母，最终要毁于造价并不是那么高的，来自外层空间弹道导弹的攻击。我们经常讲树大招风，航母这个树太大了，会遭至各方的攻击，造了航母后能不能给它有效防护？那就成为国家拥有海上力量，能够配置好的一个关键性问题。

歼—15舰载战斗机完成空中训练任务在辽宁舰降落

问：所以航母既不是解决一切的灵丹妙药，但是需要太空、天空、水下、一系列配合才能最大程度发挥自己作用的水上平台。

金一南：是的，但在和平时期，航母仍然是一个非常有效的利器。

克林顿讲了句话，每当发生危机的消息传到华盛顿，每个美国人的第一个反应就是问，离出事地点最近的航空母舰在哪里？这是美国人的标准反应，一旦出事他想不到导弹、核武器，导弹能远程攻击吗？不行，你得精确打击，我的航母编队在哪里？一旦发生危机，他们首先考虑的依然是航母在哪里。

战争时期，尤其是大战时期航母的空间已被巨大压缩了，但在和平时期，航母仍然有释放能量的巨大空间，这就是我们今天为什么依然要发展航母。

问：当今，世界上拥有航母实力最强的国家是美国，您刚才也说到了06年在圣迭戈就目睹了五艘航母同港的壮观场景。于是有军迷疑问，我们国家的航母与美军航母相比如何？

金一南：这种类比非常简单，就是舰对舰的对比，实际上这个时机早已经过去了，但舰对舰的对比也有意义。

比如说航母的吨位，排水量，我们现在一般都是六万吨左右，美国都是十万吨级的；动力，我们都是蒸汽动力，美国都是核动力，核动力的优越性在哪里？不用加注燃料全球航行，那么对于我们来说，还有及时补充燃料的问题，蒸汽动力还有必要向核动力跨越，六万吨级、七万吨级有必要向九万吨级、十万吨级跨越；起飞方式，我们两艘航母还不会弹射起飞，我们还有必要向成熟的弹射起飞过渡；另外有很多技术指标，航母每个小时起降的架数，一条航母每个小时能起降几架飞机，这个指标我们离美方还有不少的差距；航母的作战能力，最近我们刚开始训练夜间着舰航母，航母的舰载机飞行员被形容为刀尖上的舞者，那么在夜间着舰航母难度更大，而保持全天候的作战能力这方面的训练我们刚刚开始，夜间着舰，而且在远处大洋复杂条件下着舰，这方面我们都有差距。

从这方面首先我们要承认差距，不能一蹴而就。美国拥有航母已经七、八十年，二战以前美国就已经拥有航母，我们拥有航母并不长，美国有多少舰载机飞行员？数百个。而我们舰载机飞行员还在逐步培养，我们的数量比美国有巨大的差距，2012年12月着舰成功，到现在为止也只有五年多时间。

我们一方面高兴，自豪，另一方面仍然要意识到我们有巨大的提升空间，我们还需要这样一批熟练的着舰的舰载机飞行员，起降航母的指挥员，还有航母编队的配合，航母绝不能单舰形成战斗力，与航母配合的还有大型驱逐舰，055大型驱逐舰，航母伴随舰下水，潜艇，一般的驱逐舰像052D型，这些都要跟航母相适应。

整个航母编队形成战斗力，进入一个国家安全的网络，数据链整体形成连接，我们还有巨大的需要发展的空间。

问：嗯，所以虽然大家看到中国的双航母同框这个消息很高兴，很振奋，但是无论是媒体还是国人，在振奋的同时更应意识到差距，差距成为我们追赶的动力。

金一南：是这样的。因为我们取得的成就非常大，从无到有非常快，大家感到很振奋，这是我们多年的底子所积攒的，一代人、几代人的努力，但同时也要看到差距，这个差距也存在。

真正的自豪感会激发加快我们追赶的步伐，但不是觉得自己差不多了，跟对方一样了，可以躺在那睡大觉了，那不是真正的自豪感。真正的自豪感是看到了自己的成绩，增强自己的信心，加快了自己的步伐，我觉得这是中华民族真正的自豪感。

责任编辑：张迪