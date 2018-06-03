副市长暗访便民中心 有工作人员戴耳机听歌被辞退

原标题：副市长暗访发现便民中心工作人员戴耳机听歌 当天辞退

来源：抚州发布

日前，抚州人的朋友圈

被这样一段视频刷屏了

（江西抚州市）副市长、金溪县委书记王成兵

突击暗访

因为这事一名单位工作人员当天被辞退

窗口人员“脸难看”，当天辞退！

——金溪县突击暗访

打响整治五大作风顽疾“第一枪”

“你是这里的工作人员吗？那你是在工作，还是在干嘛？怎么还带着耳机？工作牌也没有佩戴？”日前，一段副市长、金溪县委书记王成兵带领县委督查组在秀谷镇便民服务中心暗访干部作风的小视频在微信群、朋友圈被当地干部群众大量转发，引发群众热议。

视频中，窗口工作人员胡某在上班期间带着耳机听音乐，对待办事群众态度冷漠、爱答不理，属于典型的脸难看、不遵守工作纪律的作风顽症。当天上午，该镇党政班子召开会议研究决定，给予公益性岗位人员胡某辞退处理，并于当日下午落实到位。

5月17日上午，该县县委作风督查组重点暗访了县行政服务中心、县人社局办事大厅、县国土局不动产登记中心、秀谷镇便民服务中心等窗口单位，对发现的对待群众态度冷横、办事拖拉、低头玩手机、无故脱岗等作风散漫问题，要求违规违纪人员作出深刻检查，责成相关单位加强教育管理、进行提醒约谈、情形恶劣的立刻辞退，并全县通报，这在该县党员干部中引起了强烈反响。而由县委主要领导亲自带队对干部作风进行的这次突击暗访，也打响了该县整治“怕、慢、假、庸、散”五大作风顽疾“第一枪”。

自全省作风建设工作视频会议召开以来，该县高度重视，县委召开常委会审议通过《关于进一步深化作风建设活动的实施意见》，决定在全县开展“进一步深化作风建设、切实改进干部作风”活动，成立由县委书记担任组长，县长、县委副书记、县纪委书记、县组织部长担任副组长，县直有关单位主要领导任组员的活动领导小组，并下设办公室，由县纪委书记任办公室主任，构建“一把手负总责，一级抓一级，层层抓落实”工作格局。《实施意见》明确整个活动为期4个月，分动员部署、问题查摆、整改落实、成果转化和总结提高四个阶段有序推进，对表现好的干部予以奖励，对失职干部严肃惩处，力求通过活动的有效开展建立健全作风建设长效机制，营造崇尚实干、狠抓落实的干事创业氛围，进一步激励广大干部新时代新担当新作为。

“各级党员干部务必按照活动要求，对照‘七个有之’‘八个本领’‘五种顽症’进行自查，形成‘负面清单’，严格‘销号管理’，确保整改到位。对于顶风违纪的党员干部，在从严从重处罚的同时，还要严格落实‘一案双查’，用问责利器倒逼责任落实，加快形成‘勇、快、实、进、聚’的干部作风新常态。”该县党风政风监督室负责人、深化作风建设活动办综合协调小组组长李钦表示，目前活动已进入问题集中查摆阶段，各地各部门要按照要求，深入开展自查自纠。截至目前，该县已发布通报1起曝光10人。

责任编辑：霍宇昂