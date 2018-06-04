环球时报社评：汉光军演已经堕落成一种政治仪式

原标题：社评：汉光军演已经堕落成一种政治仪式

星期一是台湾汉光军演进入实兵实弹阶段的第一天，这一天最大的新闻是台湾空军摔了一架F-16战机，它展示了台湾军备的老旧。

汉光军演的主要目的是演练台军反制解放军攻台，今年由于两岸关系紧张，大陆战机战舰不断绕台飞行航行，对“台独”形成警告，台当局面临更大压力，汉光军演因此成为蔡英文及其同僚向民众交代的一种方式。

本次汉光军演将台军“胜利”的目标界定为“迫使大陆夺台任务失败”，比之前“决胜于台湾岛之外”等目标低了很多。另外本次军演包括动员台湾民间力量支持的科目，似乎要搞针对大陆的“人民战争”，实为向台湾民众套近乎。

由于两岸力量越来越悬殊，汉光军演的实际军事意义不断下降，它越来越成为台当局安抚、动员岛内各种力量的政治过程。如今蔡英文大概不会指望这种军演能够在军事上给台湾多带来几分安全，而是更在意通过这样折腾一番，是否能把自己的支持率往上拉一拉。

台湾军队如今在解放军面前，大致相当于受了点正规训练的“民兵”，或者“地方警备部队”。对于装备和作战能力日新月异 的解放军来说，台军越来越经不起打。如果没有外部势力干预，台军应是一吓唬就投降的绝望之师。

台当局如今的全部希望都押在美国身上，它不断购买美国的武器，其实是在向美国交保护费，买美国的保险单。那些武器卖到台湾，总得拉出来比划几下，使用那些武器搞演练的台军就成了穿着军装帮台当局搞政治表演的特殊“仪仗队”。

美国的庇护远非绝对的。美国从尽“保卫台湾”的义务，逐渐变成了把台湾当做与大陆开展战略博弈的一张牌来打。华盛顿要用台湾牌牵制北京，但又不想真的卷入一场台海战争，为此它面对强大起来的中国大陆陷入一场愈发复杂且吃力的游戏。这让走钢丝的台当局亦不断感受到惊险。

只要中国大陆包括军力在内的综合实力不断提升，大陆对台湾的吸附力就会逐渐压倒美国的吸附力，台湾政坛上依靠美国抵制两岸统一的那种意志终将被彻底瓦解。现在看来这是一个挡不住、逆转不了的进程。

汉光军演从战略上看，只是“过家家”级别的军事团体操、情景剧。它已经失去了军事物理意义，成为台湾岛内每年都要过的一种仪式。它的具体科目、操演过程都不值得细看，总之那是台湾军人糊弄政客搞出的没有实际军事价值的瞎折腾。

台海问题的挑战越来越集中在美国的两岸政策上。这是美国对华战略博弈的一个突出支点，过去它在很大程度上是对北京的单方面挑战，今后它对北京和华盛顿都将意味着不寻常的风险。美方的政策在变，台海问题的性质在变，但美国的力量已经难以支持它在台海问题上新的野心。

台湾正在完全失去在中美博弈中的自主性，它从受美国保护的前盟友变成棋子，还可能继续变成为美国“趟地雷的”。如果中美在台海地区走向摊牌，台湾的命运将变得很惨很惨。

责任编辑：霍宇昂