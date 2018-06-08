原标题：军报披露：辽宁舰舰员踊跃上网，论坛格外“火爆”

西太平洋某海域，辽宁舰破浪前行。

夜色中，战鹰归巢。肖磊也结束了一天的工作。回到住舱，他习惯性打开电脑，登录辽宁舰论坛。

“哪位有××型号的充电器？”论坛里，网友“孤雁”发布了求助帖。

肖磊化身网友“西门吹雪”回应：“我这有，舱室号××，速速来取。”

“多谢了老铁！”留下这句回帖，网友“孤雁”就下线了。

几分钟后，当从肖磊手中接过充电器时，这个网名叫“孤雁”的士官才知道，网友“西门吹雪”原来是舰政工办主任。

网络淡化了官兵之间的身份隔阂，也拉近了机关和基层的距离。记者翻阅舰员们的网上发帖记录，发现辽宁舰论坛格外“火爆”。

单在“舰员心声”版块，短短6年，舰员们就发布了近2万个讨论主题，29万6千多条帖子。如果算上“部门街道社区”“宣传阵地”“铁血论坛”“文娱天地”等数十个子版块，论坛总发帖量早已超过百万。

这些数据放在互联网上也许不算什么，但是作为一艘战舰的局域网论坛，如此高的发帖量和点击量，折射出舰员们对辽宁舰论坛极高的关注度和信赖度。

追根溯源，辽宁舰论坛“火”起来，是因为一条求助帖。

2012年，辽宁舰论坛开始运行不久，网友“刷油漆的渔夫”发布了一条请求信息：“舰上持续进行油漆作业，我们的作训服上沾满了油漆，洗不掉，请首长考虑下，能不能给我们再发一套作训服？”

没想到，这样一条“隔空喊话”的帖子，当天就收到舰领导的线上回应。第二天，全舰官兵都收到了一套崭新的作训服。

这条帖子的处置效率当时在辽宁舰上引发轰动，成为了辽宁舰论坛关注度飙升的催化剂。

从那以后，论坛上各种意见建议多了起来。网友“挺进大洋”发帖建议增加一个“军事沙龙”版块，网友“吃猫的鱼”建议论坛增加搜索功能，网友“oceanmice”发布《我对升旗有话说》，网友“后来的我们”发帖对早餐提出建议……很快，舰员们在论坛上发出的合理化建议几乎全部被采纳。

这样一件又一件暖心事，慢慢积累起了辽宁舰论坛的超高人气。线上线下的良性互动，也成为辽宁舰上思想政治教育工作的一大特色。

“首长，能不能关心一下我们这些常年工作在深舱的舰员，让我们了却多年来想看舰载机起降的心愿？”又是一年退伍季，舰上一名炊事员在“舰员心声”版块发帖说，自己在航母上服役多年，却从来没有亲眼见过舰载机起飞。

帖子很快在论坛引发热议。事实上，除了舰面保障、起降调运、油料弹药等少数几个直接保障舰载机的专业外，机电、通信、舰务等许多战位上的官兵，几乎都没有现场看过舰载机起降。一时间，论坛网友纷纷顶帖，处于“潜水围观”状态的舰领导也“浮出水面”，表达了对这一提议的支持。

时任舰长张峥和政委梅文，第一时间亲自推动这一建议的具体落实。

几天后，又一轮歼-15舰载战斗机起降训练时，当年满服役期的全体老兵都被请上了舰岛舷台。当歼-15舰载战斗机挟着雷霆般轰鸣声腾空而起时，所有老兵不约而同地抬起右臂，向着高飞的战鹰敬了一个长长的军礼。那一刻，热泪涌出了这群老兵的眼眶。

那一天，多位老兵在辽宁舰论坛写下了肺腑之言。

有炊事兵留言：“我的岗位很渺小，但看了歼-15舰载战斗机起飞后，我更加确信，我们每一个平凡的岗位都很重要。”

一名机电兵写道：“在歼-15舰载战斗机起飞的那一刻，我终于明白，我们干的工作原来这么有意义！”

这件“网事”后来被演绎成小品《班长的心愿》，搬上了某地方卫视的春晚舞台。航母官兵质朴的情怀感动了众多观众，并在辽宁舰论坛上再次刷屏。

从那以后，每年安排满服役期的老兵现场观看一次舰载机起降，成为辽宁舰一个不成文的传统。

“好的政治工作一定是令人鼓舞的，给人以希望和力量的。”在政工办主任肖磊看来，论坛建设只是辽宁舰网络政工的初步试水，还有更为广阔的领域亟待探索。

来源：解放军报

责任编辑：霍宇昂