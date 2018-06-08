读者落马董事长：官僚做派高调 张口闭口三运书记

原标题：读者集团落马董事长王永生：张口闭口就是三运书记叫我到读者来的

△落马的读者集团原董事长王永生。

6月7日晚，中央纪委国家监委网站和甘肃省纪委监委官网发布消息，读者出版集团有限公司原党委书记、董事长，读者出版传媒股份有限公司原董事长王永生涉嫌严重违法违纪接受纪律审查和监察调查。

读者集团发布声明称，王永生被立案调查是因个人原因且其涉嫌的相关问题并非发生在该公司工作期间，而是发生在原工作单位，均与读者集团以及所属上市公司读者传媒无关。

王永生此前在高校任职，后弃学从政，历任陇西县长、县委书记、定西常务副市长、甘肃省广播电视有线网络公司总经理等职，今年6月5日，王永生在读者集团董事长、读者传媒董事长任上被相关部门带走调查。

多名当地人士对上游新闻记者（全国新闻热线：M17702387875@163.com）表示，王永生非常官僚，秘书拿杯子司机拿衣服，曾多次在读者集团全体大会上提及和时任甘肃省委书记王三运的关系，“张口闭口就是三运书记叫我到读者来的”。

“本来定于8日上午开全体大会，宣布新的领导，改成7日晚上连夜开会。”一位知情人士透露，目前，读者集团新任董事长马建东、总经理赵金云已到岗开展工作。

被指在担任甘肃广电网络老总期间出问题

△这是2014年11月时任甘肃广电网络公司总经理的王永生。

“问题主要都在王永生之前任职的甘肃广电网络。”知情人士向上游新闻透露，王永生在之前任职的甘肃广电网络公司涉及包括违规采购、贷款、房地产、违规运营等多种问题。

2011年8月29日，时任定西市常务副市长的王永生调任甘肃广电网络公司前身甘肃省广播电视网络有限责任公司总经理，在其2016年4月出任读者集团董事长、读者传媒董事长之后，一直是两方兼任，直至2017年12月才卸任甘肃广电网络公司总经理一职。

甘肃广电网络公司是经甘肃省委、省人民政府批准，由全省广播电视有线网络资产整合重组和股份制改造后成立的省属国有大型文化企业，注册资金15亿元，有15个市级分公司、69个县级分公司、10个全资子公司，从业人员4300多人，拥有数字电视和广电宽带用户163万户，“村村通”用户170万户，“户户通”用户520万户。截至2017年底，公司建成光缆干线10.4万公里，传输184套数字广播电视节目。

在王永生出任甘肃广电网络公司总经理4个月后的2011年12月，王三运调任甘肃，出任省委书记。

当时甘肃广电网络公司在全国垫底，甘肃省委此前数年通过调研研究，决定将全省广电网络整合，以“做大做强我省广播影视事业和产业”。

王永生也做了许多“大动作”。2012年，甘肃广电网络公司先后注册成立了甘肃唯一的本土电影院线——新视界影视院线有限公司。2014年，该公司与华数集团签约发起成立了西北华数广电网络公司，促成了阿里巴巴集团和甘肃省政府的全面战略合作。与阿里巴巴集团合作开发的甘肃广电网络“云上陇原智慧甘肃”阿里飞天云平台等也在2015年上线。到2016年1月，王永生更是主导甘肃广电网络公司和已经“跑路”的贾跃亭合作，合作共建广电生态云，并计划未来成立合资公司。

一连串大动作也愈加显示王永生的“雄心”：2015年7月，王永生提出甘肃广电网络公司3581愿景，用3年时间争取在2017年公司上市，并用5年时间打造成全国一流的广电网络公司，8年时间打造成一流的文化企业，10年时间资产过百亿。

看似一片繁荣的背后，甘肃广电网络公司其实问题重重。一位甘肃广电人士对上游新闻记者透露，“广电网络负债累累，经营困难，现在连员工工资都发不下来。”

上游新闻注意到，2013年9月，时任甘肃省委书记王三运调研甘肃广电网络公司并给予充分肯定，并认为甘肃广电网络公司“思路正确，状态良好，作风扎实，前景广阔”。

官僚做派异常高调，曾开口闭口王三运

△原甘肃省委书记王三运。视频截图

2018年5月24日上午，王永生最后一次公开露面。当时，读者集团召开“转变作风改善发展环境建设年”活动推进会议，其以集团党委书记、董事长身份出席会议并讲话。

财新网报道称，56岁的王永生出事恐与王三运案有关。王三运已于2017年7月落马。

“王永生一来读者的时候，就开始提王三运。”知情人士透露，王永生在读者集团任职期间，曾多次在全体大会上，频繁提及和王三运的关系，“张口闭口就是三运书记叫我到读者来的”。

王三运落马后的2017年12月13日，读者出版集团党委召开肃清王三运流毒的专题民主生活会，王永生主持会议，并代表班子和个人作专题发言，“坚决肃清王三运在集团图书期刊出版方面的流毒影响。”

知情人还表示，2014年11月阿里巴巴集团董事局主席马云一行到甘肃，王三运亲自接见，并主持了甘肃省政府与阿里巴巴合作协议签约仪式，“王永生想办法约来的”。

“平时非常官僚做派，走在路上都要秘书拿杯子，司机给他拿衣服。”一位读者集团内部人士表示，王永生任职期间，“各种吹牛，异常高调。”

在王永生主导下，2014年11月，由甘肃省商务厅、淘宝网与甘肃光明顶电子商务科技有限公司三方共同出资，在读者大厦背后的商业楼盘森地国际一楼开发打造了“特色中国·甘肃馆”。

“现在就是一烂尾商铺，根本就没人去那里买东西。”读者集团内部人士表示。

多名知情人士表示，王永生对读者集团近几年的发展产生了不利的影响。读者集团旗下上市公司平台读者传媒资料显示，2015年以来，读者传媒报净利润一路下滑，去年公司实现营业收入78979.34万元，净利润7141.49万元，较上年同期下降11.01%。

上游新闻见习记者 杨锐

责任编辑：霍宇昂