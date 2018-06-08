原标题：燕城监狱里这两位“70后”秘书有了新消息

北京市第二中级人民法院近日发布多起减刑案件公示，知道君（xjb-jingshier）发现，在司法部燕城监狱服刑的两位“70后”秘书即将被减刑。

其中一位，是曾担任周永康秘书的公安部警卫局原正师职参谋谈红，拟减刑8个月。另一位是曾牵涉“京A”车牌腐败案的北京市交管局原局长宋建国的秘书王飞，拟减刑7个月。

周永康秘书谈红拟减刑8个月

根据北京市第二中级人民法院日前发布减刑案件公示，谈红因获得表扬5次，拟减去8个月刑期。

生于1971年6月的谈红，是牵涉周永康案的多名秘书之一。因犯受贿罪，谈红被判处有期徒刑十年，并处没收个人财产人民币五十万元，现在司法部燕城监狱服刑。

2014年7月2日，中央纪委网站发布消息，“日前，中共中央纪委对公安部警卫局原正师职参谋谈红严重违纪违法问题进行了立案审查。经查，谈红利用职务和地位形成的便利条件为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂。”

当月底，新华社发布消息，周永康涉嫌严重违纪，由中共中央纪律检查委员会立案审查。2015年6月11日，周永康因受贿、滥用职权、故意泄露国家秘密罪被判处无期徒刑。

宋建国秘书王飞拟减刑7个月

根据北京市二中院日前发布的另一则减刑案件公示，王飞因获得表扬4次，拟减去7个月刑期。

王飞生于1974年1月，曾是北京市公安局公安交通管理局原局长宋建国秘书，参与“京A”车牌买卖。

2016年2月，北京市纪委曾通报王飞的受贿问题。通报指出，北京市公安局公安交通管理局办公室秘书科原民警王飞利用职权违规为请托人员办理机动车牌照29副，收受382万元。市公安局纪委给予王飞开除党籍处分，市公安局给予王飞开除公职处分。王飞因受贿罪，被市一中院判处有期徒刑14年，并处没收个人财产500万元。

王飞现在司法部燕城监狱服刑。

据媒体报道，对于熟人，王飞办理一副“京A”牌照的价格在10万到12万元，关系远些的价格则要翻倍或者更多。

除了秘书，宋建国和其儿子也因“京A”车牌腐败案被判刑。其中，宋建国因在帮人办理“京A”机动车号牌等事项上收受财物共计折合人民币2390余万元，被以受贿罪判处无期徒刑。宋建国之子宋喆，也因贪污罪和利用影响力受贿罪一审被判处有期徒刑20年。

交通部救助打捞局原副局长朱宝柱拟减刑7个月

根据公示，朱宝柱因获得表扬4次，拟减刑7个月。

生于1955年的朱宝柱，原任交通运输部救助打捞局副局长，临近退休年龄时，因受贿罪被判处有期徒刑十年零六个月。

2007年，朱宝柱任救捞局救助指挥处处长期间，让下属帮忙经手一笔8万元的贿赂款。几年后，下属被人举报索贿，朱宝柱担心调查时牵出自己，“协调”业务关联单位代下属偿还了受贿的20万元。但这一行为不仅没有保住下属，自己还被立案侦查。

法院最终认定，朱宝柱身为国家工作人员，伙同他人，利用职务上的便利，索取他人钱款，行为已构成受贿罪，判处其有期徒刑十年零六个月。

国家信访局处长孙盈科拟减刑7个月

孙盈科也是一名“70后”，原任国家信访局来访接待司接待二处处长。根据公示，孙盈科因获得4次表扬，拟减刑7个月。

2015年，孙盈科因受贿罪被北京市第二中级人民法院判处有期徒刑14年6个月，并处没收个人财产人民币十四万五千元。

法院查实，孙盈科为多省市的地方信访部门“减少当地在国家信访局登记的信访数量”提供帮助，多次非法收受相关人员给予的财物，数额特别巨大。仅在检察机关指控的第一项罪名中，就有106名证人提供了证言，承认他们曾经请求孙盈科提供帮助，并且向孙盈科塞钱。

孙盈科并不是单独作案。与他前后脚被判刑的，还有国家信访局原副局长许杰、六处原处长路新华、从河北省邯郸市信访局借调到国家信访局来访接待司的李斌等人，他们分别因修改信访数据、收受地方信访干部钱物等，被以受贿罪判刑5年到13年不等。

责任编辑：霍宇昂