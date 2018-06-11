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“数”精彩 还看上合青岛峰会

“数”精彩 还看上合青岛峰会
2018年06月11日 01:21 新华视点
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　　原标题：“数”精彩 还看上合青岛峰会

　　10日，青岛峰会进入日程最密集的一天。习近平主席当天多个场合的讲话，金句多、干货足、分量重。让我们用一组数字详细梳理一下。

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责任编辑：霍宇昂

上合青岛峰会
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