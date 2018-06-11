王毅：上合组织青岛峰会取得五方面成果

新华社青岛6月10日电国务委员兼外交部长王毅10日在青岛接受媒体采访，介绍上海合作组织青岛峰会成果。全文如下：

一、问：中方时隔六年再次主办上海合作组织峰会，同时，这也是上海合作组织扩员后召开的首次峰会，国际社会高度关注。您如何看待本次峰会的特点和意义？

答：同以往的上合会议相比，此次青岛峰会可谓规模最大、级别最高，成果最多，创造了一系列上合组织的纪录。这次是上合扩员后首次召开的峰会。上合组织现在已拥有8个成员国、4个观察员国、6个对话伙伴国，经济和人口总量分别占到全球的20%和40%以上，成为当今世界幅员最广、人口最多的综合性区域组织。来自12个国家的国家元首或政府首脑、10个国际组织或机构的负责人齐聚青岛，注册外宾超过2000人，采访峰会的中外记者超过3000人。在习近平主席主持下，“上合大家庭”的各国领导人共同回顾了上合组织17年来走过的不平凡历程，全面规划了组织未来的路径和方向，并且达成了一系列重要共识。成员国领导人签署、见证了23份合作文件，也是历届峰会成果最多的一次。可以说，在中方和各成员国共同努力下，青岛峰会的成果超出预期，是上合组织发展进程中一座新的里程碑，对上合组织的发展具有承前启后、继往开来的重要意义。其中最重要的是以下三个方面：

一是突出了“上海精神”。“上海精神”就是20个字：互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展。习近平主席在峰会上强调，上合组织之所以能够保持旺盛生命力，根本原因就在于始终践行“上海精神”。青岛宣言也重申，正是遵循“上海精神”，上合组织才经受住了国际风云变幻的考验，成为当今充满不确定性国际局势中一支极为重要的稳定力量。“上海精神”同中国传统的“和合”理念高度契合，超越了文明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念，已成为上合组织的核心价值，将继续为上合组织的发展壮大提供强有力保障。同时，“上海精神”实际上揭示了国与国交往应当遵循的基本准则，完全符合联合国宪章的宗旨和原则，必将对各国构建新型国际关系产生积极和深远影响。

二是形成了命运共同体意识。构建人类命运共同体，是习近平主席站立时代潮头，把握人类进步方向，着眼各国共同利益提出的一项重大倡议。上合组织成员国比邻而居，发展任务相似，命运紧密相连，理应为构建命运共同体发挥先导作用。此次各方在青岛宣言中确立了人类命运共同体这一共同理念，发出“同呼吸、共命运”的时代强音，这将有利于深化上合组织成员国之间的互利合作，为上合组织的发展注入不竭动力，也将促进本地区乃至世界的共同发展与繁荣。

三是提出了全球治理的上合主张。习近平主席指出，我们要坚持共商共建共享的全球治理观，不断改革完善全球治理体系，推动各国携手建设人类命运共同体。青岛宣言也强调，上合组织将以平等、共同、综合、合作、可持续安全为基础，推动国际秩序更加公正、平衡。这是成员国基于共同需要达成的政治共识，为完善全球治理贡献了上合智慧。全球治理是各国共同的事业，上合组织有责任、也有能力为此发挥建设性作用。我相信，随着上合组织不断发展壮大，上合组织必将成为全球治理进程中的重要和积极力量。

二、问：青岛峰会通过了一系列合作文件，涵盖政治、安全、经济、人文等多个领域。您如何评价本次峰会所取得的成果？

答：上合组织的初心就是共谋稳定、共促发展，这也是上合组织始终不变的主题。青岛峰会上，各方一致同意要为构建命运共同体加强各方面合作。概括起来，有五方面的重要成果：

一是组织发展有了新规划。“上合大家庭”的规模越来越大，成员越来越多，但团结互信是上合的优良传统。青岛宣言重申，各方将进一步发展睦邻友好关系，将共同边界建设成为永久和平友好的边界。青岛峰会通过了《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》未来5年实施纲要，提出了一系列重大合作举措，为今后5年上合组织发展规划了路线图。

二是安全合作推出新举措。青岛峰会批准了打击“三股势力”未来3年合作纲要等重要文件。这些文件聚焦影响地区安全的主要威胁，符合各方的共同需求，精准发力，切实可行，具有重要现实意义。青岛峰会还坚持前瞻性眼光，注重防范极端思想的传播，并为此制定了应对措施。峰会通过成员国元首致青年的共同寄语，呼吁广大青年树立正确价值观念，自觉抵御极端思想，为地区和平稳定发挥正能量。

三是经济合作注入新动力。青岛峰会通过多份务实合作文件，涉及贸易便利化、粮食安全、海关协作等众多领域，可以说分量重、覆盖广，有助于各国间的合作进一步走深走实。尤其是发表关于贸易便利化的联合声明，呼吁维护以世贸组织规则为核心的多边贸易体制，建设开放型世界经济，发出了坚持多边主义、反对保护主义的一致声音。越来越多的国家意识到，关起门来搞建设是行不通的，协同发展是大势所趋。我们高兴地看到，“一带一路”倡议获得越来越广泛的支持，各国发展战略和区域合作倡议对接不断取得新的进展。

四是人文合作取得新成果。上合组织高度重视环保问题。成员国领导人共同批准了环保合作构想，确立了致力于维护生态平衡、实现绿色和可持续发展的战略目标。此外，各方还商定继续在文化、教育、科技、卫生、旅游、青年、妇女、媒体、体育等领域开展富有成效的合作。

五是对外交往开辟新局面。上合组织在对外交往上始终秉持开放平等、包容透明的原则，我们的“朋友圈”不断扩大。本次峰会不仅有联合国等长期合作伙伴派负责人与会，还首次迎来欧亚经济联盟、国际货币基金组织、世界银行的高级代表。上合组织秘书处还同联合国教科文组织签署了合作文件。这些都反映出，国际社会高度认同上合组织的合作理念，越来越重视上合组织与日俱增的影响力。

三、问：习近平主席在本次青岛峰会上发表了重要讲话，我们注意到习主席的讲话中有很多新的提法。习主席的这些提法和论述将对上合组织的未来发展产生什么样的重要影响？

答：在本次青岛峰会上，习近平主席发表了数篇重要讲话，就上合组织成立17年来的发展历程和有益经验进行了全面总结，并为上合组织今后的发展作出了系统规划，明确了总体方向。

习主席强调，“上海精神”是上合组织的灵魂和共同财富，必须加以坚持和弘扬。我们要继续在“上海精神”指引下同舟共济，精诚合作，推动上合组织这一新型综合性组织成为区域合作的典范。

习主席提出发展观、安全观、合作观、文明观和全球治理观。这五大观念概括总结了建设新型国际关系的基本理念，为“上海精神”增添了新的时代内涵，赋予了上合组织新的历史使命。

习主席呼吁各方齐心协力构建上合组织命运共同体，推动建设新型国际关系，携手迈向持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。经各方协商一致，“确立人类命运共同体的共同理念”被写入青岛宣言，成为上合组织8国最重要的政治共识和努力目标。

习主席还建议上合组织本着共商共建共享原则，推进“一带一路”建设，促进各国发展战略对接，打造共同发展繁荣的新引擎，为上合组织开展互利合作开辟了更加广阔的空间和前景。

习近平主席提出的上述重要主张，完全契合上合组织的发展需要，完全契合世界各国的共同利益，完全契合世界发展进步的时代潮流，不仅将有力促进上合组织的自身发展，也将有利于推动本地区乃至世界的和平与繁荣。

四、问：青岛峰会之后，上合组织将踏上新征程。面临新形势新任务，上合组织应聚焦哪些问题？为推动上合组织发展，中方将采取哪些举措？

答：正如习近平主席在青岛峰会发表的讲话中所说，当前世界的发展既充满希望，也面临挑战。我们的未来无比光明，但前进的道路不会平坦。这就是上合组织今后所面临的总体形势和环境。我们认为，上合组织要保持健康稳定发展，应当不折不扣地落实好各国领导人在本次青岛峰会中所达成的各项共识。

首先要坚持组织的发展定位。上合成立之初就确定了“不针对其他国家和国际组织”的原则，形成了结伴而不结盟、对话而不对抗的合作模式。各成员国应当继续秉持“上海精神”，高举和平发展合作的旗帜，不搞封闭排外的小圈子，不打地缘博弈的小算盘，积极推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，合力构建人类命运共同体。

其次要着力深化务实合作。成员国应抓住未来5至10年的发展期和机遇期，进一步夯实上合组织的合作基础，创新合作方式，丰富合作内涵，确保安全、经济、人文三大支柱领域合作齐头并进，使上合组织在维护地区和平稳定、谋求共同发展繁荣、促进文明交流互鉴方面释放出越来越强劲的合作潜力，为地区各国人民带来更多实实在在的安全与发展红利。

第三要推动完善全球治理。青岛宣言提出，各成员国支持完善全球治理体系，支持联合国为此发挥核心作用。上合正式成员有8个国家，再加上4个观察员国和6个对话伙伴国，就能形成18个国家的合力，如果再积极开展同联合国等国际和地区组织的交流合作，就能够为全球治理体系的充实完善、为推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展贡献上合的力量。

中国作为上合组织创始成员国，始终将上合组织作为外交优先方向之一。青岛峰会期间，习近平主席宣布了中方支持上合组织合作的一系列重要举措，包括未来3年为各方培训2000名执法人员，提供3000个人力资源开发培训名额，在上合组织银联体框架内设立300亿元人民币等值专项贷款，设立“中国-上海合作组织法律服务委员会”，在青岛建设中国-上合组织地方经贸合作示范区等等。这些举措结合中方优势，紧扣各方需求，有利于组织发展，受到普遍欢迎。

“欲知收获，但问耕耘”。上合组织是一个以先进理念凝聚起来的新型组织。今天，上合组织从中国再出发，从青岛再启航。中方将一如既往，同各成员国一道，全面落实峰会成果，使上合组织团结更紧密、合作更高效、行动更有力、前景更光明。（完）

责任编辑：霍宇昂