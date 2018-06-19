中国足协官员在俄罗斯大吃大喝？媒体人微博辟谣

原标题：中国足协官员在俄罗斯大吃大喝？媒体人：大V手下留情
近日互联网众大V转发一则短视频称，足管中心官员在俄罗斯大吃大喝，引起热议。德转管理员朱艺在微博上辟谣和解析。
朱艺：“足球管理中心官员伙同米卢在世界杯豪华包厢大吃大喝？这条视频已经被多个超万粉的大v转发，无数人痛斥中国足球腐败堕落，足球队进不去世界杯，官员却跑去俄罗斯大吃大喝享受。”
“当然，对于真球迷来说，一眼就看出问题所在。体育总局下属的足球管理中心于2017年1月底已正式注销，不复存在，这个谣言本身就纯属捏造。前一天就有不少体育微博发了这个视频，配文是”世界杯豪华包厢探秘“”贫穷限制了我的想象“，今天却就添油加醋变了味，成了官员们腐败的场所。”
那么这个包厢是谁的？米卢为什么又在里面？
朱艺：“近日，米卢应泸州老窖企业官方邀请，和范志毅、雷科巴等球星一起，到俄罗斯参加了泸州老窖举办的商业活动。因此，这个包厢很明显是泸州老窖的，有人此前发过米卢在包厢里和全家的合影，桌上清楚的放着泸州老窖的酒瓶。”
“泸州老窖是国企啊，国企是不是也一样腐败？不，泸州老窖是本次世界杯包厢看台的唯一白酒赞助商。我都是包厢的赞助商了，还弄不到一个免费包厢？我把我的包厢用来接待我请来做商业活动外国贵宾，邀请他观看他喜欢的比赛（这场比赛是墨西哥对德国的比赛，米卢算是半个墨西哥人），有何问题？”
朱艺：“世界杯新球迷多，还望各位大v手下留情，造谣一张嘴，辟谣跑断腿。”
来源：北方网
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