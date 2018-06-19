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外媒五连问金正恩访华情况 外交部发言人这样回答

外媒五连问金正恩访华情况 外交部发言人这样回答
2018年06月19日 16:45 环球网
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　　[环球时报-环球网报道 记者郭芳]6月19日至20日，朝鲜劳动党委员长、朝鲜民主主义人民共和国国务委员会委员长金正恩对中国进行访问。在19日的中国外交部例行记者会上，此事成为外媒追问的热点。

　　金正恩此次是不是国事访问？为什么中方不同以往，在访问未结束就发布了消息？上次金正恩访华是朝方提出的，那么这次是中方还是朝方提出的？金正恩此访与朝美峰会是否有关？金正恩会与中国领导人习近平举行会晤吗？

　　对于这些追问，中国外交部发言人耿爽表示，关于金正恩委员长此次访华的情况，请保持密切关注，中方会及时发布消息，到时候一切都会明朗。

　　对于中方对此访有何期待和评价，耿爽说，我们希望此访有助于进一步深化中朝关系，加强双方在重大问题上的战略沟通，促进地区的和平与稳定。

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金正恩6月19日至20日对中国进行访问

责任编辑：霍宇昂

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