法参议院提法应更积极参与一带一路建设 中方回应

[环球网综合报道]2018年6月19日外交部发言人耿爽主持例行记者会，有记者问道，近期，法国参议院外事、国防和军事委员会发表关于“一带一路”倡议的评估报告，提出法国应更加积极参与“一带一路”建设，并在欧中层面发挥重要引领作用。请问中方对此有何评论？
耿爽回应称，中方注意到法国参议院发表的有关报告，对法方参与“一带一路”建设的积极意愿表示赞赏和欢迎。
“一带一路”是开放包容的国际合作倡议，奉行共商、共建、共享的原则，参与国都能发挥作用，获得收益。在具体合作中，我们注重照顾各方舒适度，注重保持开放透明，遵循国际公认的标准和规则。
我们愿同包括法国在内的欧洲国家探讨在“一带一路”框架下开展合作的具体方式，有效对接发展战略，扩大利益融合，实现更高水平的互利共贏。
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