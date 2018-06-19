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外交部：向日本关西地震遇难者致哀

外交部：向日本关西地震遇难者致哀
2018年06月19日 18:59 环球网
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　　原标题：外交部：向关西地震遇难者致哀 对遇难者家属表示慰问

　　

 

 

　　[环球网综合报道]2018年6月19日外交部发言人耿爽主持例行记者会，有记者问道，6月18日，日本关西地区发生6.1级地震，目前已造成4人死亡。请问中方是否向日方表示了慰问？ 

　　耿爽回应称，我们注意到日本关西地区地震灾情，向遇难者致哀，对遇难者家属和受伤人员表示慰问。 

点击进入专题：
日本大阪6.1级地震已致4死上百伤

责任编辑：霍宇昂

遇难者关西地震
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