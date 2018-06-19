外交部：向日本关西地震遇难者致哀

原标题：外交部：向关西地震遇难者致哀 对遇难者家属表示慰问

[环球网综合报道]2018年6月19日外交部发言人耿爽主持例行记者会，有记者问道，6月18日，日本关西地区发生6.1级地震，目前已造成4人死亡。请问中方是否向日方表示了慰问？

耿爽回应称，我们注意到日本关西地区地震灾情，向遇难者致哀，对遇难者家属和受伤人员表示慰问。