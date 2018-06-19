环球时报：中朝关系发展强劲给地区带来正能量

原标题：社评：中朝关系发展强劲给地区带来正能量

朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩19日至20日访问中国，这是他最近三个月来的第三次访华，备受世人瞩目。

中方发布的金正恩来访消息非常简短，但这一消息在朝鲜领导人访华伊始就公之于众，而不是在他离开后再正式宣布，这一变化已被广泛注意到，且被认为是朝鲜领导人外事活动更加开放的一个标志。

金正恩访华的时间是在朝美峰会在新加坡举行整整一周后，另外眼下中美贸易战正酣，这两点都被美韩及西方媒体大量提及。

中朝领导人会晤，半岛问题无疑会是主要议题之一，如果双方绕开它，反而很不正常。我们觉得美韩等方面应当以积极的心态看待再次举行的习金会。从3月金正恩首次访华以来，半岛局势是否呈现出越走越稳的态势了呢？回答是肯定的。相信北京一直在为促成半岛无核化和永久和平做出建设性努力，只要思维是积极、阳光的，应该就会这样看。

金正恩委员长在中美贸易战的硝烟中再访北京，这有特别的寓意吗？使劲朝那个方向想的人，或者自己很喜欢把什么都当成“牌”来打，或者自己支持的阵营及力量本身很心虚，对他们很希望的动向缺少把握，草木皆兵。

金正恩委员长三个月内三次访华，这显示中朝关系恢复、发展得“很好”，这是一个客观事实。我们觉得其他方面应当对此予以支持，而不应有过于复杂的感受，而且他们如果想太多，也没用。

中朝作为两个主权国家，有发展友好关系的权利。尤其是事实早已证明，自上世纪90年代爆发朝核危机以来，良好的中朝关系一直是维护地区和平与稳定、推动无核化的正资产，从来没有过中国利用中朝关系破坏半岛稳定的记录，有过的某些人小肚鸡肠的揣度都很快烟消云散了。

有中国学者认为，今后如果中朝走得更近，就大概不会仅仅停留在友好关系层面，而会成为某种新型战略伙伴。这种战略伙伴关系同样会在地区扮演建设性作用。现在朝鲜很希望实现和平发展，缓和同所有国家的关系，为自己构建全新的国际环境，这使得未来中朝合作的空间非常广阔。

每一个国家要发展起来，都免不了要实行对外开放。而中国会是朝鲜走向开放时代的值得信赖的战略大后方，是朝鲜政治安全特殊与可靠的依托。中朝平等关系与上述战略互重可谓浑然一体，这是与地区内其他双边关系不一样的。

中国是有原则、守信用的大国，无论对国际社会，还是对邻国，我们都注重规则和信义。中国从不搞针对第三方的拉帮结派，也不追求自己的势力范围，跟中国交好的国家都在政治上完全独立，没有一个国家被当成中国的地缘政治工具，世人对此有目共睹。

总之，中朝关系发展强劲，前途光明。中朝关系的未来也与东北亚的未来相向而行，至少中朝两国不希望这两个未来是彼此排斥的。中朝关系已经走出了冷战残存格局的无形限制，拥有了这个时代的开放性和对外协作性。希望外部世界对中朝关系给予更多友好的呼应。

责任编辑：霍宇昂