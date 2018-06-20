中央纪委国家监委网站6月20日消息，经党中央批准，根据党章党规和宪法、监察法有关规定，中央纪委国家监委统一设立派驻机构，名称为中央纪律检查委员会国家监察委员会派驻纪检监察组。对驻在部门新设或更名的，派驻机构名称作相应变更。派驻纪检监察组对中央纪委国家监委负责，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

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