原标题：（时政）共青团十八大将于6月26日至29日在京召开

新华社北京6月23日电（记者荣启涵）经党中央批准，中国共产主义青年团第十八次全国代表大会将于6月26日至29日在北京召开。目前，大会的各项筹备工作进展顺利。

共青团十八大将听取和审查团十七届中央委员会的报告，修改团的章程，选举团的十八届中央委员会。

共青团十八大是在中国特色社会主义进入新时代召开的一次重要会议，是全国各族团员青年政治生活中的一件大事。这次大会将进一步动员广大团员青年，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，为决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗。（完）

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