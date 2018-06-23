美媒密集报道中国军力突进 不炒作这帮人会憋死？

原标题：假如没有中国，这帮人会不会憋死？

美媒密集炒作中国军力突进。

“中国正在测试全球最强大的海军电磁炮，2025年前可部署作战。”“中国即将拥有首艘电磁弹射航母，是否将匹敌美国？”“中国核弹头数量增加，且让人忧心可能放弃‘不首先使用核武器’原则。”21日，美国媒体抛出针对中国军力发展的“三连发”，掀起炒作“中国威胁”的新一波高潮。美国参谋长联席会议副主席塞尔瓦当天也发出呼应式警告，称如果美国坐以待毙，中国就会如愿以偿，取得军事技术优势。

中国军事专家宋忠平22日对环环（ID：huanqiu-com）说，中国不断快速提升的军事实力的确让美国担心，但这种发展和美国相比还处在劣势。美国国内频繁炒作“中国军事威胁论”更主要还是为了军费。

美国CNBC网站21日报道称，根据美国情报机构的最新报告，中国的电磁炮能够以最高每秒2.57公里的速度，击中远在198公里外的靶标。也就是说，如果从华盛顿发射电磁炮，90秒之内可以打到费城。该报告评估说，中国电磁炮使用的炮弹每颗价值在2.5万至5万美元之间。虽然和美国海军“战斧”巡航导弹用的是不一样的技术，不能完全模拟，但一枚“战斧”导弹估计要140万美元。

要求匿名的消息人士告诉CNBC，中国的电磁炮首见于2011年，2014年开始测试。在2015年至2017年间，该武器经校准后具备更远射程，杀伤力也更大。2017年12月，中国的电磁炮正式安装上舰进行海试。其他国家目前都还做不到。CNBC称，美国海军的电磁炮离付诸使用还要数年，目前仍属于海军研究办公室研发中的机密系统。而中国的电磁炮加上先进的海基防御系统，为其军力组合在南海这个世界上最具争议的地区之一增加了新内容。

网友拍摄的安装电磁炮的072型登陆舰（感谢 微博网友 @AndrewTear ）

同一天，有关电磁技术的另一项军事应用引起美国有线电视新闻网（CNN）注意。该报道称，在微信公号“中船重工”发布一张3艘航母领衔的庞大编队的图片后，中国《环球时报》援引军事专家的分析说，这说明中国即将拥有首艘电磁弹射航母。“美国的杰拉德·福特航母被视为全球最先进的航母，但这种情况能持续多久？”CNN忧心忡忡地问道。

CNN报道截图

“美国媒体的这个疑问来得为时尚早”，军事专家宋忠平22日对环环（ID：huanqiu-com）说，中国的核动力航母面世至少还需要五到十年时间，而美国的核动力航母已经服役三四十年。所以美国第一航母数量大国和使用大国的地位是无人能够撼动的。美国对电磁炮的研究也可以说是全球首屈一指，且计划将电磁炮用于战舰上并且实现实战化。宋忠平说，中国军力近些年确实实现了跨越式发展，武器装备在数量和质量上都得到提升，但这一方面是需要弥补解放军之前过于落后的武器装备，另一方面也是为美国的围堵战略所迫。

即便如此，美国媒体仍不断升级渲染中国军力发展带来的“威胁”。“美国之音”21日称，中国不对外公布所拥有的核弹头数量，但瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所本星期发布的估算数据显示，中国目前拥有大约280枚核弹头，比2010年增加40枚左右。当天，美国外交关系委员会核安全事务研究员帕特里夏·金在美国国会众议院的一次听证会上说，中国有人呼吁废弃“不首先使用核武器”原则，以震慑那些挑战中国领土主张的国家。

对此，中国核战略专家杨承军22日在接受环环（ID：huanqiu-com）采访时说，中国核弹头有部分进行一些更新，是正常的“新陈代谢”，但规模并没有变化。而且，中国的核政策不会改变。因为中国发展核武器的目的是要遏制核战争爆发，一旦有国家对中国发动核打击，中国可以进行有效核反击。杨承军认为，报道中提及的中国核战略意图的高度不确定性是一种猜测，没有根据，不能把学术界的建议与中国核政策相互混淆，中国核意图非常明确。

当地时间21日，美国参谋长联席会议副主席塞尔瓦警告称，“美国必须现在就行动，保持在军事技术上的优势。否则，中国将在2020年实现与美国军力相当的目标，并且在21世纪30年代超过美国”。他声称，“美国必须保护现有技术，因为中国学不到，就会买，买不到，就会偷。他们在这三个方面都很积极”。宋忠平对环环（ID：huanqiu-com）说，特朗普野心勃勃，要打造最强大的军队，这都需要钱，因此炒作“中国军事威胁论”是最佳借口。目前，美国国会正在制定决定国防预算的《2019年国防授权法案》。

责任编辑：霍宇昂