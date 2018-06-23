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广东汕尾中院宣判一批涉毒案 10名罪犯被执行枪决

广东汕尾中院宣判一批涉毒案 10名罪犯被执行枪决
2018年06月23日 14:27 政府网站
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　　[汕尾中院集中公开宣判一批涉毒品犯罪案件 10名罪犯被执行死刑]

　　来源：广东省汕尾市公安局

　　为助力陆丰禁毒“摘帽”工作，在“6.26”国际禁毒日来临之际，6月23日上午，汕尾市中级人民法院在陆丰市人民法院对10宗涉毒品犯罪案件进行集中公开宣判，范水贤等10名被告人因犯制造、贩卖、运输毒品等罪被判处死刑。宣判大会结束后，10名罪犯被立即押赴刑场，执行枪决。

责任编辑：霍宇昂

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