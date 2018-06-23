原标题：（法治）吉林省政府原秘书长刘喜杰被提起公诉

新华社长春6月23日电（记者周立权）吉林省人民政府原党组成员、秘书长刘喜杰涉嫌受贿罪一案，日前由吉林省长春市人民检察院审查起诉，并向长春市中级人民法院提起公诉。

长春市人民检察院起诉书指控：被告人刘喜杰在担任吉林省白山市委副书记、白山市人民政府副市长、代市长，吉林省四平市委副书记、书记，四平市人民政府市长，吉林省人民政府党组成员、秘书长，并兼任吉林省人民政府办公厅党组书记、主任期间，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。（完）

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