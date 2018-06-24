共青团十八大代表陆续抵京 基层一线代表超70%

原标题：基层一线代表比例超70%——-团十八大代表诞生记

6月24日，中国共产主义青年团第十八次全国代表大会代表陆续抵京。肩负着全国8100多万名团员和350多万个团组织的重托，来自祖国各地各行业的56个民族的团代表们齐聚北京，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为团结带领亿万团员青年紧跟党、紧跟习近平总书记意气风发迈上新征程，建言献策、履职尽责。

共青团的根在基层，惟有植根基层、植根青年、接上“地气”，团组织才会有人气，才能真正赢得青年。《共青团中央改革方案》明确提出，要通过改革，明显提高团的领导机构中基层和一线团干部、团员的比例，实现团的全国代表大会中基层和一线代表的比例不低于70%。

团中央组织部相关负责人介绍：“在《关于共青团第十八次全国代表大会代表选举工作的通知》里，对提高基层和一线团干部、团员代表的比例做了详细规定。在名额分配、推荐提名、组织考察、会议选举等各个环节都提出了明确要求。”

最终推选结果显示，代表中来自基层和一线团干部、团员的比例超过70%，充分体现了共青团改革的成果，展示了全团重视基层、加强基层的决心。

“以前觉得团的全国代表大会离自己很远、很高大上。” 包头稀土研究院中试基地工人吴豪发现，很多被提名的青年就在身边，“有青年创业者，有普通的青年农民，还有在校的学生，他们都和我一样，是基层团员青年。”

“村里来了个女书记！”“听说还是个小姑娘，她行吗？”王萌萌刚到安徽省定远县吴圩镇西孔村时，老百姓并不看好这位大学生党总支第一书记。她自己也没想到，有一天会走进团的全国代表大会，作为一名基层代表参与决策议事。

但是她用实际行动改变了大家的看法。王萌萌先后创办大学生村官创业示范基地、皖圩种养殖专业合作社，从吴圩镇自然条件和帮扶户意愿出发，充分利用国家扶持政策，探索实施农民专业合作经济组织的扶贫模式，增强“造血”功能。仅过去一年就帮助十多户贫困户顺利脱贫，带动周边乡镇农户种植蔬菜瓜果500多亩，户均增收10000余元。在团安徽代表会议上，她也顺利当选为团的十八大代表人选。

“爱心捧给学生、安心留给家长”，这是拉萨中学团委书记德庆尼玛写在教学笔记上的一句话，也是他工作的真实写照。作为一名基层团干部，德庆尼玛坚持每周与学生谈心交流，仅往来书信就达10万多字。

积极联系、服务、引导团员青年，成为他们的知心人、贴心人，是广大基层团干部的工作职责和自我要求。正是有了这样一大批奋战在基层一线的团干部，共青团才能真正成为青年在遇到困难时想得起、找得到、靠得住的力量。他们是团员青年的代言人，是团的十八大代表的主体。

我们党自成立之日起，就始终代表广大青年、赢得广大青年、依靠广大青年。共青团要完成团结带领广大团员青年跟党走的任务，必须不断扩大覆盖面、增强代表性。唯有如此，在团员青年中才有影响力，才能切实提高吸引力凝聚力。

中央党的群团工作会议召开以来，按照党中央的统一领导部署，共青团开启了改革新征程。

★在组织设置上，坚持“青年在哪里，团的组织就建在哪里”，传统领域抓巩固、新兴领域扩覆盖，把组织建到网上去、建到非公企业中去、建到社会组织中去；

★在干部选拔配备上，坚持专、兼、挂相结合，把各领域的优秀代表吸纳到团的组织中来；

★在团的代表大会和委员会等领导机构设置上，坚持切实增强代表性，保证基本群众代表的合理比例，注重吸收农民工、社会组织骨干、自由职业者等新兴青年群体中的优秀党员团员。

团的十八大代表的人选结构，注重与基层组织的发展相适应、与青年群体分布的广泛性相协调。

比如：代表候选人人选提名时，突出了青年学生、青年农民、青年工人（含青年农民工）、青年科教工作者、新兴青年群体、青年志愿者和青年服务基层专项工作中的优秀代表；女代表候选人人选不少于25%；少数民族代表所占比例一般高于少数民族团员占团员总数的比例；台湾省、海外留学生中应当有相应数量代表人选。

“能加入共青团这个温暖的集体，结合自己的特长为青年做点事，我感到很光荣、也很激动。”在共青团安徽省池州市第四次代表大会上，徽园生态农业发展有限公司创始人杨建伟当选为团市委副书记（兼职）。今年以来，他组建了池州市青年创业导师团，创办“池州青年说”创业论坛，为池州青年投身创新创业提供支持。

作为共青团改革的重大举措，中央党的群团工作会议召开以来，一大批兼职团干部走上团的岗位，他们发挥自己的专业优势、岗位优势，为共青团事业的发展作出了积极贡献。杨建伟就是他们中的一员，这次也顺利当选为团的十八大代表人选。

中国商用飞机有限责任公司团委书记张效，是国有企业团干部的优秀代表。近年来，张效积极组建大飞机青年突击队，在ARJ21飞机试飞取证、航线示范运营，C919大型客机研发制造、首飞任务中发挥了生力军作用。

83个网络文明志愿者爱心群的群主，全国优秀青年志愿者，全国孝老爱亲之星······对于这些“头衔”，社会组织中的优秀代表、辽宁盘锦广田热电集团员工卢闯并没有太关注，他更在乎的是做了多少实事：几年来，他的爱心团队策划开展青少年网上网下正能量公益活动7000余次；通过网络“捞人行动”帮助了近200名网瘾少年重返现实。

“‘学所以益才也，砺所以致刃也’。我们就是要善于向先进典型学习，以自己的实际行动学习先进、保持先进、赶超先进。”

共青团是党领导的先进青年的群团组织，先进性是共青团为党赢得青年、赢得未来的能量源泉。平常时候看得出来、关键时刻顶得上去，是共青团的底色，也是对团的十八大代表的基本要求。

当选的团十八大代表有较高思想政治素质、良好的作风品行、显著的工作业绩和较强的议事能力，是各地区、各民族、各条战线团的工作骨干和团员中的优秀分子，其中包括许多近年来涌现出的青年五四奖章获得者、优秀团员、优秀团干部和五四红旗团委、五四红旗团支部、青年文明号等先进集体代表。

“罗裕子从耶鲁大学完成实验室访学研究后，回国进行毕业设计，现已取得美国斯坦福大学、加州大学戴维斯分校、宾夕法尼亚大学等多所世界著名大学的录取通知书。”北京科技大学团委书记苏栋认为，学校推选产生的代表候选人初步人选，要具有一定的先进性和代表性。

苏栋介绍，除了科研能力突出，罗裕子还热衷公益服务，在校期间多次参加志愿服务活动，积极投身国家教育扶贫实践，助力云南大山孩子走出大山圆梦北京。

选举中，各选举单位注重推优导向，不少单位采取摸底汇总先进模范团员名单、大力宣传先进模范团员事迹、条块结合推荐提名代表人选等办法，把那些在改革发展第一线、科技创新最前沿、脱贫攻坚主战场作出突出贡献的优秀团员推荐为代表人选。

在浙江，当选为团的十八大代表人选的吕义聪，凭着“工匠精神”，从吉利汽车路桥基地的一名普通装配工人成长为汽车装调能手。年纪轻轻的他已经先后荣获全国劳动模范、全国五一劳动奖章、中国青年五四奖章、全国技术能手、全国知识型职工标兵、全国优秀农民工等诸多奖项。

在湖北，选出了11年坚持带领公益团队到贫困小学支教的马晓岸。他将爱心的足迹撒遍汶川、玉树、雅安以及西部贫困山区、湖北革命老区，他是大学生自强之星、中国大学生年度人物提名奖、全国感动民族团结人物、中国青年志愿者优秀个人奖获得者。

在辽宁，有曾跪地救人的辽阳市第三人民医院产科护士马琬茹。她永远把患者利益放在第一位、全心全意为患者服务的精神深深地感染着身边的人，让人们看到90后对工作的努力与热情，看到他们为社会所奉献出的年轻活力。

在全国，还有很多这样的优秀团员青年，此次团的十八大代表选举中，他们或被提名，或被推选。这些成长在强国时代的佼佼者，不仅素质过硬，作风优良，更有着扎实的文化专业知识。他们身上一件件感人的事迹，彰显着这个时代共青团员的精神品质。

推荐团的十八大代表候选人的通知一经下发，就在清华大学引起广泛讨论。选谁？怎么选？成为大家关注的焦点。

“既要有倾听同学们的心声、服务同学们的需要的热情，也要有履职尽责、建言献策的能力。”电子系大四学生水瑞豪认为，代表候选人要了解年轻人关注的焦点，知道同学们的诉求。水利系大四学生刘家辉则认为，代表从学生团干部中产生比较有说服力。理由是：“他们是经过团员层层推选产生的，能够代表团员。对大家的思想状况和需求困难比较了解，工作能力也相对较强。”

全国人大机关团委干部高苗发现一个现象，虽然推荐初期，大家提名的人选不同，但是被提名者有一个共同点——服务青年。“谁为团员青年做了多少工作，大家都有目共睹。”高苗看来，平时真正联系青年、为青年服务、想青年之所想的人，这次都被大家“挑”了出来。

在全国人大机关团委的团代表候选人推荐中，吴庆华最终成为大家公认的人选。吴庆华觉得，自己能够被大家推荐，不光是一种肯定，更多的是一份责任。“想成为团代表，仅对团的工作有更多了解还不够，更要有热情，要能把团的工作当事业去干。”

上海青年家园民间组织服务中心，是受上海团市委委托开展青年社会组织联系服务引导工作的枢纽型社会组织。作为副总干事，李成斐和同事们一起，把党对共青团的改革要求充分贯彻到青年家园工作中，助推一百多家青年社会组织成立团组织，在培训课程中持续注入党团元素。

在此次团十八大代表候选人推荐中，大家一致提名李成斐。“她把为党凝聚青年社会组织作为目标，在工作岗位上奋发作为，相信她能履行好代表的职责。”

初心不改，使命不渝。沐浴在党的阳光下、奋进在十九大的春风里，代表们即将踏上中国青年运动和共青团工作发展的新征程，以青春之我、奋斗之我，投身新时代中国特色社会主义的伟大实践。

来源：微信公众号“共青团新闻联播”

责任编辑：霍宇昂