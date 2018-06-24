怼网友是“哑巴”的环保局官方微信号 被暂停十天

原标题：怼网友的环保局微信号，暂停十天

6月24日上午，四川自贡市环保局微信公号发布了《关于微信公众号暂停服务的公告》，称将暂停服务十天。该公告称，此举是为“切实整改服务漏洞，完善服务功能”。暂停时间为6月25日00：00至7月4日12：00，服务暂停期间，如有相关咨询或投诉，可通过拨打12369电话或登录12369网络举报平台反映。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，此前，自贡市环保局公号因对市民的问询答复“不说话没人把你当哑巴”等“雷人回复”，引发舆论关注。本月20日央视报道，近日有举报人在自贡环保局微信公众号留言，举报当地一处工地扬尘大等问题。该公号对此回复：“不说话没人把你当哑巴”。

举报人又说，“自贡环保这样回复反映问题的人吗？真是丢脸”没想到公众号的回复是：“面子是别人给的，脸是自己丢的。”

网友将微信回复的截图在网络发布后，引发网友围观，还有人对此向四川省环境保护厅反映。

20日，自贡市环保局发布了公开致歉书。

自贡市环保局称：经调查核实，该网友留言后的回复不是该局公众号管理人员回复，是微信窗口下面的微官网第三方平台的智能消息自动回复。

该局称，在申请公众号时已设置关闭微官网第三方平台的智能消息自动回复功能，但前段时间公众号微官网第三方平台接口重启维护后，未能及时将微官网第三方平台的智能消息自动回复功能关闭，所以造成了网友在留言后显示了不当的回复，“请原谅由此带来的负面影响。”

当日，运营维护该公号的四川新闻网也发表致歉声明，称已启动倒查问责程序。据公开资料，四川新闻网由中共四川省委宣传部主管主办，为国有股份制企业。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，政府公号对网友“神回复”，近期已发生多例。

此前5月2日晚，安徽省池州市贵池区某基层学校的蒋姓教师向“贵池区人民政府发布”微信公号，发送了一条咨询信息，收到的回复同样是“你不说话没人把你当哑巴”。

因为无法相信政府公号能作此回复，随后她将咨询信息重新发送一遍，收到的回复变成了“我仿佛听见了一群蚊子在嗡嗡嗡”。

引起舆论关注后，5月5日，“贵池区人民政府发布”官微发布致歉信，称该公号的代运营单位对公众号后台进行了技术调整，不当回复是公号后台的“小黄鸡”智能回复软件造成的。

责任编辑：霍宇昂