山东省委候补委员陈迪桂等5人递补为省委委员

原标题：中共山东省委十一届五次全体会议举行 省委常委会主持会议 刘家义讲话

中国共产党山东省第十一届委员会第五次全体会议公报（2018年6月24日中国共产党山东省第十一届委员会第五次全体会议通过）

中国共产党山东省第十一届委员会第五次全体会议，于2018年6月24日在济南举行。

出席这次全会的有，省委委员85人，候补省委委员8人。省纪委常委和有关方面负责同志列席会议。省第十一次党代会代表中部分基层同志也列席会议。

全会由省委常委会主持。省委书记刘家义作了讲话。

全会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习习近平总书记视察山东重要讲话精神，审议通过了《中共山东省委关于深入学习贯彻习近平总书记视察山东重要讲话精神的意见》。

全会一致认为，在开启新时代、迈上新征程的关键节点，习近平总书记亲临我省视察并发表重要讲话，进一步提出“在全面建成小康社会进程中走在前列，在社会主义现代化建设新征程中走在前列，全面开创新时代现代化强省建设新局面”的总要求，要求我们“扎实推动高质量发展、扎实实施乡村振兴战略、扎实做好保障和改善民生工作、扎实抓好干部队伍建设”，为山东发展把航定向，对山东工作寄予厚望，在山东发展历史上具有重要里程碑意义。习近平总书记的重要讲话，思想深邃、统揽全局，情真意切、语重心长，充分体现了对山东广大党员干部群众的深情厚爱和殷切期望，为我们提供了破解发展难题的“金钥匙”，是山东工作的总遵循、总定位、总航标。全省各级党组织和广大党员干部要充分认识习近平总书记视察山东重要讲话的重大意义，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”，更加坚定维护全党全军全国各族人民的坚强核心、英明领袖、伟大统帅习近平总书记，更加坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，更加自觉地把习近平总书记重要讲话精神转化为齐鲁大地的生动实践。

全会充分肯定了今年以来省委常委会的工作。一致认为，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，省委常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真践行习近平总书记对山东工作的重要指示精神，着力把大势、谋长远，明思路、强基础，抓关键、求突破，抓班子、强作风，团结带领全省广大党员干部群众锐意进取、埋头苦干，加快建设新旧动能转换综合试验区，着力打造乡村振兴的齐鲁样板，大力推进海洋强省建设，坚决打好三大攻坚战，积极营造风清气正的良好政治生态，全省党员干部精气神更旺、劲头更足，各方面工作取得新进展。特别是全力服务保障上合组织青岛峰会，圆满实现“世界水准、中国气派、山东风格、青岛特色”的服务保障目标。

全会审议通过的《中共山东省委关于深入学习贯彻习近平总书记视察山东重要讲话精神的意见》，从五个方面作出了部署。（一）扎实推动高质量发展。（二）扎实实施乡村振兴战略。（三）扎实做好保障和改善民生工作。（四）扎实抓好干部队伍建设。（五）用好改革开放“关键一招”。

全会要求，全省各级党组织和广大党员干部要把深入学习贯彻习近平总书记视察山东重要讲话精神作为重大政治任务，与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，与贯彻落实习近平总书记对山东工作的一系列重要讲话、重要指示批示精神紧密结合，带着感情学习，带着使命出发，带着责任前行，带着追求领悟，真正入脑入心、融入血脉、化为行动。要紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，把学习贯彻习近平总书记视察山东重要讲话精神作为“两学一做”学习教育常态化制度化、将要开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育、全省正在开展的“大学习、大调研、大改进”的重要内容，融为一体、抓紧抓实，不断将学习贯彻习近平总书记视察山东重要讲话精神引向深入。

全会强调，要扎实推动高质量发展，按照新发展理念要求，坚持腾笼换鸟、凤凰涅槃的思路，加快建设新旧动能转换综合试验区，努力在转变经济发展方式、全面提高经济发展质量和效益上起到领头雁作用，趟出一条高质量发展路子。要抓好“十强”产业发展规划落地生根，精选实施一批试点示范项目，努力把“十强”产业做成全国一流乃至世界有影响的产业集群。要深入实施创新驱动发展战略，加大自主创新力度，加快人才强省建设，推动军民融合深度发展，塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展。要加快基础设施互联互通，加大高速公路网、高速铁路网建设力度，优化调整综合立体交通网络。要做好海洋开发这篇大文章，深入实施《山东海洋强省建设行动方案》，加快建设世界一流的海洋港口、完善的现代海洋产业体系、绿色可持续的海洋生态环境。

全会要求，要扎实实施乡村振兴战略，加快推进产业、人才、文化、生态、组织振兴，打造乡村振兴的齐鲁样板。要认真组织实施乡村振兴战略规划和专项工作方案，进一步明确工作标准，加强工作考核，强化责任落实。要不断增强粮食生产能力，突出标准化、优质化、品牌化，推进农业全面发展、多样化发展、高质量发展。要加快农业结构调整，大力发展现代高效农业，促进农村一二三产业融合发展，拓展农民就业创业增收空间。要紧盯“黄河滩”、聚焦“沂蒙山”、锁定“老病残”，实施精准脱贫攻坚战三年行动，统筹推进东西部扶贫协作和对口支援工作，确保如期完成脱贫攻坚任务。

全会强调，要扎实做好保障和改善民生工作，在发展中补齐民生短板、促进社会公平正义。要坚持以人民为中心的发展思想，扭住人民群众最关心的就业、教育、收入、社保、医疗、养老、居住、环境、食品药品安全、社会治安等问题，加大投入和工作力度，使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。要特别关注重点人群，健全关爱服务体系，确保兜住民生底线。要加强社会治理特别是基层治理，确保基层和谐稳定。要高度防范安全风险，统筹做好政治、意识形态、网络、食品药品、金融、环境生态等安全工作，扎实开展扫黑除恶专项斗争，狠抓安全生产，确保人民群众生命财产安全。要坚决打好污染防治攻坚战，深入推进“四减四增”工作，努力让山东山绿起来、水清起来、环境美起来。

全会要求，要扎实抓好干部队伍建设，从思想上正本清源、固本培元，永葆共产党人的政治本色。要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装党员干部，努力在学懂弄通做实上下功夫，做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、积极实践者、忠诚捍卫者。要进一步加强理想信念教育、党性教育、道德教育，引导党员干部牢记党的宗旨，挺起共产党人的精神脊梁。要更加注重德才兼备、以德为先的干部选拔任用标准，树立正确选人用人导向，一切出于公心选干部，一切为了事业选干部，一切按照规矩选干部。要用我省丰富的历史文化和革命文化资源加强干部队伍建设，涵养干部政德，努力培养更多忠诚干净担当的好干部。

全会强调，要用好改革开放“关键一招”，激励广大干部敢想敢干、敢为人先，深化各项改革，创新体制机制，打造对外开放新高地。要增强改革的系统性整体性协同性，扎实推进我省党政机构改革，着力深化“放管服”、国资国企、财税金融体制改革，以重点领域和关键环节改革带动全盘。要牢固树立开放强省鲜明导向，主动融入国家开放大局，提高开放水平，扩大高质量招商引资，深度融入“一带一路”建设，加快建设中国—上海合作组织地方经贸合作示范区，塑造山东新一轮对外开放新优势。

全会指出，要大力弘扬山东敢闯新路的传统，坚持思想再解放、改革再深入、工作再抓实，努力在深化改革上迈出步子、趟出路子，以改革上敢领风气之先推动发展走在前列。要坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想指导深化改革、抓好落实，深刻领悟习近平总书记全面深化改革的思想方法和工作方法，确保改革沿着正确的方向深入推进。要更加注重以思想解放为先导深化改革、抓好落实，只要符合习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，有利于强化党的领导、促进全面从严治党，有利于落实新发展理念、推动高质量发展，有利于践行以人民为中心的发展思想、维护人民群众根本利益，在严守党纪国法、保持清正廉洁的前提下，就要不计个人得失，敢于闯、敢于试、敢于改；各级党组织要为敢于担当者担当，为敢于负责者负责，理直气壮为担当作为的干部撑腰鼓劲。要更加注重坚持问题导向深化改革、抓好落实，攻克阻碍经济发展的难点，消除群众反映的痛点，疏通影响市场活力的堵点。要更加注重以扩大开放倒逼深化改革、抓好落实，集中精力编制打造对外开放新高地的方案，做好“引进来”“走出去”的文章，开展好新一轮高质量、大力度招商引资。要更加注重以担当作为深化改革、抓好落实，各级党政主要负责同志要认真落实第一责任人责任，既要挂帅、挑最重的担子，当好改革促进派，又要出征、啃最硬的骨头，当好改革实干家，形成以“关键少数”带动“绝大多数”真抓实干的良好局面；广大党员干部要牢记自己的责任所在、使命所在，越是任务重、困难大，越要豁得出去、顶得上去，知难而进、迎难而上。要更加注重以能力提升深化改革、抓好落实，加强干部教育培训，注重培养专业能力、专业精神，努力打造高素质专业化干部队伍。

全会按照《中国共产党章程》《中国共产党地方委员会工作条例》规定，决定递补十一届省委候补委员陈迪桂、郑成超、孟青、高玉潮、高淑贞（女）同志为十一届省委委员。因杨昌江同志工作变动，已调离山东，全会决定批准其辞去十一届省委候补委员职务。

全会号召，全省各级党组织和广大党员干部要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不忘初心、不辱使命、不负重托，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，真抓实干，埋头苦干，奋力走在前列，全面开创新时代现代化强省建设新局面。

来源：齐鲁网

责任编辑：霍宇昂