四位下属跟亲戚借钱向上行贿 有人为“清闲一点”

原标题：四位下属跟亲戚借钱向书记行贿

撰文 | 孟亚旭

今儿政知圈（微信ID：wepolitics）来说一个广东的地级市——化州市。

这个位于广东省茂名市的地级市，曾在2008年7月迎来一位市委书记，但新书记到了没多久，有4个人就开始张罗从自家亲戚那里借钱，还掏出了多年的积蓄。

这个市委书记叫秦刚，他在化州共待了3年，2011年8月，秦刚卸任化州市委书记。

但今天，政知君要说一下，是给秦刚送钱的这四个行贿者。

4位行贿者都是借亲戚的钱行贿

这四个人是：

化州市政府办原主任莫冠鸿（向秦刚行贿80万）

化州市教育局原副局长李海春（向秦刚行贿人民币20万，港币45万）

化州市水务局原局长陈春雨（向秦刚行贿50万）

化州市接待办原主任周云（向秦刚行贿70万）

据裁判文书网披露，上述4人在今年5月15日均因行贿罪获刑：2人获刑1年7个月，缓刑2年；另外2人获刑1年6个月，缓刑2年。

他们4人的一个共同点是，都是为了升官才送钱，并且自家也没那么多钱，所以又都从自己家人那里借了几十万。

一个个来看。

市府办的莫冠鸿送钱，是觉得自己在市政府办的位子上有点久了，想换个更好的岗位。根据他的自述，他一共准备了80万的现金，其中60万是分两次从自己小舅子那里借来的，另外20万是自己多年经商的积蓄。

不过他最后也没有换成岗位。

教育局的副局长李海春之前是化州市政府办综合股股长。他自己是这么说的：

“看到身边的同事都陆陆续续走上了领导岗位，心里有点向往和焦虑。2009年初便向周围的朋友打听和征求意见，寻求好职位去处。考虑到自己是教师出身，就想到化州市教育局当副局长，于是就开始着手找人帮忙牵线拉关系。”

他共向秦刚行贿60万，35万是分两次到他老婆的大哥（经营沙石生意）那里借的，剩下的25万是他和老婆平时的积蓄。

另外两个局长，也都是借钱行贿。

陈春雨向自己大哥借了20万，而周云行贿的70万，全部都是借了自己表姐的钱。

为了“清闲一点”才送钱

虽然都是为了职务调整，但陈春雨有些不同。

据刑事判决书显示，陈春雨在水务局局长的位子上干了近10年（2002年2月至2011年10月），据他自己表示，他想换工作的原因，是压力太大了，想回政协。

他说：

“当时化州市财政比较困难，每年省水利部门划拨的防汛抢险水利专项资金都是划到化州市财政局的账户，专款专用。上级部门下拨的防汛抗旱专项资金进入财政局的账户后，需要经化州市主要领导，如书记、市长等过问后才能分配，如果领导不协调的话这些专项资金很难用到防汛抗旱工作上。因为经济困难，所以有时要动用这笔资金用来发放工资，因此常常不能及时足额支付防汛抗旱资金，下面各镇、村委会的意见很大，化州市政府、化州市水务局也经常被上级部门问责，挂牌督办。”

“因为上述原因，感到压力很大，尤其是遇到台风、洪水等自然灾害的时候，常常需要奔走在第一线，自己年龄大了，感到力不从心。因此其曾多次在秦刚书记面前提出其年纪大不适合再干水务局一线工作，希望秦刚关心一下，给其调一个岗位，调其回政协工作。”

陈春雨说，后来，在2010年10月的一天晚上，秦刚叫他去汇报工作。去之前，陈春雨就把事先准备好的50万元人民币用一个礼品袋装好，带着钱去了。

据称，他除了汇报汛期防洪工作的情况和困难，再次向秦刚提出，自己年纪大了，不适合做水务局一线的工作，希望秦刚能调他到政协任职，并在离开时将钱放在秦刚宿舍的茶几下面。

陈春雨说，他送钱的原因有两个：

“一来是希望秦刚对水务局的工作多多支持关照，协调财政部门将防汛抗旱资金发放下来，完成上级部门交下来的任务；二来是希望秦刚对其本人多多关照，在轮岗的时候能将其调到政协工作，让其可以清闲一点”。

只不过，秦刚的说法不一样。

秦刚的说法是，陈春雨是主动到他宿舍见他，并提出想调整到教育局任局长的想法。

其实，2011年年初，秦刚就把钱退回去了。

“不想和老婆分居两地”

再来说一下市接待办原主任周云送的70万。

当秦刚在2008年从广州市调到化州市任职时，周云在市接待办当副主任（兼橘州山庄经理超过7年）已经超过10年了，很想转正。

后来经人“点拨”，他从自己表姐那里借了70万。

2009年3月的一个星期六，他就带着这70万现金和化州土特产（化州橘红以及名富番石榴）去了广州找秦刚。

据周云自己说，他们吃完饭后，他和秦刚在房间的一个隔间单独聊天，其间他向秦刚提出职务提拔一事。秦刚说，驻外办事处正职比较适合他。

但周云听完，吃了一惊。

“因为这意味着自己又要和老婆分居两地（当年他停薪留职时，也是长时间和老婆分居），这样非常不利于儿子的成长，（我）当即就想，看来不送钱是肯定不行了。”

于是周云借故跑到厕所，并马上联系司机来房间，然后他对秦刚说，“我从化州带了土特产上来给你，你现在把汽车钥匙给我司机，让他先把土特产放在你的汽车上吧。”

2009年4月，他如愿转正。

“上缴国库”

不过，以上这些钱，在后来都陆陆续续被秦刚退回去了，其中的一个原因是一个大案子发生了。

“罗书记，请您下来一下”，2011年正月初八，茂名市委原书记罗荫国的车子刚进入广东省委大院，就有人上前喊了一声，之后罗荫国被采取强制措施，妻子被从家中带走。

罗荫国在2013年7月被法院判处死缓，2016年7月罹患胃癌离世。

一个事实是，罗在落马后“咬”乱茂名官场一池春水。“罗荫国落马全面崩溃，短短一个月之内交待出100多名处级以上官员”的新闻曾长期占据当时的媒体头条。

这个案子也让化州市的市委书记秦刚害怕了。

因为担心事情败露，他在2011年3月，把钱全部都“吐”了回去。

裁判文书显示，4名行贿者获刑之后，这些行贿款都“予以没收，上缴国库”。

说回秦刚。

他刚到化州履新时，曾有人发帖称：

“欣闻化州新书记来自广州花都，百姓无不翘首企盼，积重难返的化州太需要一个敢干能干的领导来引领化州140万人民走出困境了。年轻的秦刚书记，我们希望您不是来化州镀金，而是来化州铸金，把化州铸成意气风发的，比花都更闪亮的金子！”

事后看来，秦刚是来“捞金”的。

今年2月，秦刚因受贿被检方提起公诉。

资料 | 中国裁判文书网

校对 | 项战

责任编辑：霍宇昂