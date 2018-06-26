赵克志在北京调研禁毒工作:要广泛动员全社会力量

原标题：（时政）赵克志在北京市调研禁毒工作时强调 广泛动员全社会力量 坚定不移推进新时代禁毒人民战争

新华社北京6月26日电国务委员、国家禁毒委员会主任赵克志26日在北京市强制隔离戒毒所调研时强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于禁毒工作的重要指示精神，充分发挥我们的政治优势和制度优势，广泛动员全社会力量，深入推进毒品问题治理，大力开展毒品预防宣传教育，切实做好吸毒人员教育挽救工作，努力形成全民参与、社会共治、群策群力、群防群治的良好局面，坚定不移把新时代禁毒人民战争推向深入。

赵克志充分肯定了北京禁毒工作成效，向长期奋战在禁毒工作第一线的广大禁毒民警和禁毒工作者表示亲切慰问。他指出，习近平总书记关于禁毒工作的一系列重要指示精神，为我们做好新时代禁毒工作、不断夺取禁毒人民战争新胜利提供了根本遵循和行动指南。要毫不松懈、持之以恒地抓好禁毒斗争各项措施的落实，努力走出一条具有中国特色的毒品问题治理之路。要坚持以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，大力加强戒毒康复工作，积极帮助吸毒人员早日戒绝毒品、回归社会，做一个对得起国家、对得起父母、对得起家庭的人。要深入开展毒品预防宣传教育，使广大群众特别是青少年珍爱生命、远离毒品，切实在全社会形成自觉抵制毒品的浓厚氛围。（完）

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