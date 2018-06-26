印度“抗中”神片 预告片连3分钟都撑不下去了

原标题：印度“抗中”神片，预告片3分钟都撑不下去……
最近，大家在大屏幕上看了不少印度的口碑之作。
无论是《摔跤吧爸爸》还是《神秘巨星》，都让我们对印度的社会问题有了一定了解。
然而，并不是所以印度电影的质量都这么高。。。尤其是牵涉到战争……
今天就有网友注意到一部印度神片，名字叫做《Subedar joginder singh》。
这乱码一样的片名，其实是个人名。我说出他的中文名，你可能马上就懂了。
萨贝达·约金德·辛格
想起来了吗？
1962年的中印之战，他被印度人塑造成了“民族英雄”。
战争期间，辛格中尉指挥一个排在达旺附近进行防御。据“印宣”资料载，10月23日凌晨5时30分，辛格带领的这个排遭遇了10倍数量并有重火力掩护的中国军队攻击。中国军队连续发动了3次200人以上规模的进攻，都被辛格排所击退。但印军这个排也死伤过半，辛格本人大腿受伤。天亮时分，当中国军队再次发动人海战术时，辛格亲自拿起机枪射击，杀死了52名中国士兵。子弹打完之后，辛格又拿起刺刀冲下了阵地，刺死了无数中国士兵，再次把中国军队赶下了阵地。中国军队敬佩其勇气，派人劝降。由于当时印军已经全面撤退，自己也弹尽力竭，防守已无意义，为了保全幸存人员，辛格决定投降。但被俘后，他还很有“气节”地拒绝了中国军医的截肢的措施，最后伤重而死。
这事儿我们都不打算提了，没想到印度人深以为傲，今年又以他为原型拍了部电影！
然而，重点还没来……
最近，这部片子的预告片被国内网友搬过来了，好奇翻看了一下，吓…吓呆了……
电影的开头，飞机呼啸而过扔下无数炸弹。
印度士兵没有怂！
男主（特写）也非常神勇。。。
可镜头切换到敌人时，惊了……
按剧情简介，电影分别讲了这人打日本人和中国人的几次战役。但服装和道具。。。
是一场拍完的吧？
网友看了也有走错片场的感觉，好像看了个。。。二战片？？
甚至有人做出了这样的猜测……。
对于为什么有日本人这件事，有课代表出来给了参考答案：
嗯……抗日神剧找到了亲兄弟……
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